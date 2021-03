Shingeki no Kyojin: Modelo rusa luce cosplay viral de Mikasa Ackerman

La cuarta y última temporada de Shingeki no Kyojin podría haber comenzado con una combustión más lenta, ya que vio desarrollar nuevos personajes en el otro lado del conflicto en Marley. Sin embargo, el nuevo anime de MAPPA realmente despegó con los fanáticos una vez que trajo de vuelta a todos los favoritos de la serie oscura.

No solo personajes como Mikasa, Eren y Armin regresaron al anime, sino que todos tenían un aspecto completamente nuevo desarrollado en los años desde que los vimos por última vez. Estos nuevos looks uniformados para Survey Corps fueron un gran éxito entre los fanáticos de la serie, y eso fue especialmente cierto en el nuevo aspecto de Mikasa.

Mikasa Ackerman no solo se cortó el pelo en los años desde que la habíamos visto al final de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, sino que estaba vestida con el atuendo negro completo del nuevo Survey Corps.

Nuevo look de Survey Corps en Shingeki no Kyojin

Ahora, la artista y modelo rusa de Instagram @mk_ays le dio vida a este look con un increíble cosplay que realmente se inspira en el nuevo y espectacular cambio de imagen de Mikasa. La Verdad Noticias te invita a comprobarlo a continuación:

Cosplay de Mikasa inspirado en la temporada 4

Attack on Titan: The Final Season se acerca al final de su primera parte con 16 episodios, y esto ha hecho que muchos fanáticos se pregunten si esta será realmente la entrada final de la serie de anime. Ya que está claro que no se apartará todo el material del lanzamiento original de Hajime Isayama.

Con cada nuevo episodio de la serie que continúa creando un explosivo conflicto final por venir, Mikasa es solo uno de los muchos personajes en proceso de cambio con la adaptación. Ahora solo queda esperar una nueva fecha para la parte 2 de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin.

