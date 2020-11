Shingeki no Kyojin: Los 9 titanes, clasificados del más débil al más poderoso

Hay muchos personajes poderosos en Attack On Titan, mejor conocido como Shingeki no Kyojin, y algunos de los más fuertes son los propios titanes. Aunque hay muchos titanes normales y anormales, solo hay nueve cambiaformas. Cada eldiano tiene la capacidad de convertirse en un cambiaformas, la gente que hereda los poderes de Ymir.

Sin embargo, como uno solo puede vivir trece años después de convertirse en un cambiaformas, los fanáticos han visto a muchos de sus personajes favoritos heredar las habilidades de otros. Cada uno de los Nueve Titanes de Shingeki no Kyojin tiene un poder único, pero no todos son igualmente fuertes, especialmente si su usuario no es tan poderoso.

Titán Carguero

Aunque es muy útil en la batalla, Cart Titan es el menos poderoso de los Nueve Titanes. Pieck ha sido el único usuario conocido del Cart Titan.

Marley la usa principalmente para llevar armas, que usa cuando lucha en lugar de usar su titán. Debido a lo rápida que es, ha salvado a sus camaradas varias veces, ya que casi mueren.

Titán Mandíbula

El Jaw Titan es el más rápido de los Nueve Titanes y ataca a sus oponentes con sus dientes increíblemente afilados. Ha habido cuatro usuarios conocidos de Jaw Titan. Se suponía que Marcel se uniría a Reiner, Bertholdt y Annie cuando derribaron los muros de Paradis.

Sin embargo, Ymir se lo comió en su viaje y ganó sus poderes. Ymir fue el titán de la mandíbula durante la mayor parte de la serie, aunque mantuvo sus habilidades en secreto hasta que tuvo que salvar a Historia.

Titán Mandíbula tiene una potente mandíbula que puede romper prácticamente todo.

Después de morir, el hermano de Marcel, Porco, heredó al titán y se enteró de los detalles de cómo murió Marcel. El usuario más reciente de Jaw Titan es Falco. Cada uno de ellos ha usado el Jaw Titan de manera diferente y algunos eran más fuertes que otros. Sin embargo, el Jaw Titan siempre ha sido uno de los más débiles del grupo.

Titán Colosal

El Titán Colosal puede haber parecido la mayor amenaza de la humanidad cuando comenzó la serie. Sin embargo, la mayoría de los otros titanes han demostrado ser más fuertes. Aunque es el más grande de todos, también es el más lento. Puede controlar su vapor y provocar explosiones para derribar a los enemigos o matarlos.

Bertholdt y Armin han usado el Titán Colosal. Debido a la falta de acción de Bertholdt y a que Armin rara vez usa sus poderes, los fanáticos no han visto pelear al Titán Colosal tanto como a la mayoría de los otros Nueve Titanes, a pesar de que fue el primero que se mostró en la serie.

Titán Hembra

El primer antagonista principal de la serie fue el titán femenino. Tiene la capacidad de convocar a titanes normales y anormales a la batalla, que es como muchos de ellos entraron en Shiganshina. Annie es la única usuaria conocida de la Titán Femenina y luchó bien contra sus antiguos camaradas.

Para salvarse, usó sus habilidades de endurecimiento para permanecer dentro de un cristal durante años. Después de ser liberada, Annie se debilitó mucho y decidió que prefería no pelear. Sin embargo, ella puede ser la que salve a la humanidad, ya que los fanáticos han aprendido que aún no ha mostrado todos sus poderes.

Titán Hembra tiene la capacidad de endurecer partes de su cuerpo.

Titán Martillo de Guerra

El último de los Nueve Titanes en aparecer en la serie fue el War Hammer Titan, que solo se muestra en el manga y el tráiler de la cuarta temporada del anime. La familia Tybur había controlado el War Hammer Titan durante años sin que nadie supiera cuál de los miembros poseía realmente sus poderes.

Al descubrir quién era el usuario, Eren se la comió, obteniendo incluso más habilidades de las que ya tenía. A pesar de luchar bien, los fanáticos vieron muy poco del poder del War Hammer Titan.

Titán Bestia

A pesar de ser uno de los principales antagonistas de la mayoría de la serie, en realidad se sabe muy poco sobre Beast Titan. Zeke y Tom habían poseído a la Bestia Titán, pero usaron sus poderes de diferentes maneras entre sí.

El Titán Bestia de Zeke era increíblemente poderoso debido a que era miembro de la familia Fritz. A diferencia de él, Tom no era un luchador y se sabe poco sobre sus poderes. Cada usuario del Beast Titan tiene diferentes habilidades, que Falco reveló en el Capítulo 133. Esto es exclusivo del Beast Titan.

Titán Bestia permite la creación de otros titanes utilizando humanos al inyectarles fluido de su médula espinal.

Titán Acorazado

El Titán Blindado de Reiner es el más poderoso en términos de fuerza física debido a que su piel lo protege. Es muy difícil para Reiner resultar herido en comparación con los otros Nueve Titanes, ya que sirve como su propio escudo.

Lideró a Bertholdt y Annie después de la muerte de Marcel y se convirtió en uno de los mejores soldados del 104º Cuerpo de Cadetes.

Sin embargo, cuando reveló su identidad, se convirtió en uno de los mayores enemigos de Paradis hasta que se unió a ellos para salvar al mundo de la ira de Eren.

Titán de Ataque

El héroe original de la serie se ha convertido en su mayor antagonista. Cuando Eren descubrió por primera vez que había obtenido los poderes del Titán de Ataque, ayudó a sus camaradas y se convirtió en uno de los miembros más importantes del Cuerpo de Inspección.

Sin embargo, debido a los poderes del Shingeki no Kyojin para no solo ver los recuerdos de su predecesor como los otros Nueve Titanes, sino también mirar hacia el futuro, Eren usó el Shingeki no Kyojin para destruir el mundo que le negaba su libertad, sabiendo todo lo que tendría que hacer. hacer para hacer realidad su objetivo.

Al observar el pasado del Shingeki no Kyojin, Eren se enteró de que su padre, Grisha, y un oficial de Marleyan, Eren Kruger, rara vez habían usado sus poderes a pesar de ganar las batallas en las que lucharon.

Titán de Ataque tiene una enorme habilidad y fortaleza física, pero se desconoce si tiene otro poder especial.

Titán Fundador

Grisha y Eren Yeager controlaron al Titán fundador junto al Titán de ataque. Durante generaciones, el Titán fundador fue utilizado por miembros de la familia Fritz. El Titán Fundador puede controlar a todos los Eldianos, que la familia real utilizó alterando los recuerdos de sus ciudadanos.

TE RECOMENDAMOS LEER: Shingeki no Kyojin: Todo lo que debes saber de Attack on Titan

También podían controlar los cuerpos de los eldianos y hacer que los titanes hicieran lo que quisieran. Antes de morir debido a que tuvo los poderes del Titán de ataque durante trece años, Grisha se comió a Frieda Fritz y le pasó el Titán fundador a su hijo. Debido a la cantidad de poder que tiene el Titán Fundador, es el más fuerte de todos.