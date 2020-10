Shingeki no Kyojin: Los 10 tatuajes más bonitos del anime

Pocos animes pueden presumir de haber ganado tantos fanáticos como Attack on Titan durante la última década. Las espeluznantes pero cautivadoras aventuras de Eren Jäger, desde su entrada en el Batallón de Exploración hasta sus muchos descubrimientos de la naturaleza misma de su mundo, tienen a millones de fanáticos hechizados.

A medida que se acerca la última temporada del anime, ¡echemos un vistazo a algunos de los fanáticos más devotos y sus hermosos tatuajes!

La transformación de Eren

No te sorprenderá saber que el héroe Eren y la transformación en titán son parte de los tatuajes de Shingeki No Kyojin. Sin embargo, no es fácil representar a estas dos entidades de forma armoniosa y muchas se han roto los dientes.

El artista Fet Lopez aceptó el desafío con gran éxito, usando la sangre de la mordedura de Eren para crear contraste y separar el rostro humano y titánico del niño. ¡Una idea excelente y un logro impecable!

El acorazado titán dominado

Este es uno de los tatuajes más famosos de la serie

El Titan Battleship es uno de los enemigos más formidables que enfrentan Eren y sus amigos. Su poder y sobre todo su inigualable resistencia lo convierten en un bruto imparable y una de las mayores amenazas para la humanidad

No vamos a decir mucho sobre él, una vez que no hayas visto el anime o leído el manga todavía (pero ¿a qué estás esperando?), pero su historia lo convierte en un personaje particularmente llamativo ... ¡y un gran tema para un tatuaje!

Un magnífico Livai en Trash Polka

Este es un conteo de los tatuajes más populares de la serie

Trash Polka ha sido muy popular durante algunos años. este estilo generalmente combina un elemento realista en blanco y negro, áreas sólidas de color rojo, así como varias formas geométricas de un negro profundo.

El resultado es impresionante, con un Livai Ackerman muy fiel al original y una increíble sensación de movimiento.

El Batallón de Exploración en la piel

Los fans se han hecho increíbles tatuajes de la serie

Otro motivo recurrente de los tatuajes de Attack on Titan es el famoso emblema del Batallón de Exploración. Se encuentran en todos los tamaños, en todos los estilos y tatuados en todo el cuerpo.

Este nos llamó inmediatamente la atención por su magnífico trabajo de colores y su lado goteante que dan carácter a este patrón geométrico pero bastante simple.

Un trabajo de composición impresionante

¿Qué inspira a los fans a hacerse los tatuajes?

¡Lograr que 4 caracteres quepan en un antebrazo, superponiéndolos armoniosamente, no es un juego de niños! Sin embargo, Eren, su Titán, Levi y Erwin se entrelazan con gracia, en un estilo extremadamente fiel al anime ... ¡una verdadera obra maestra!

Mikasa en toda su gloria

Los personajes de la serie quedan plasmados en los fans

Pocos de los tatuajes de Shingeki No Kyojin se atreven a alejarse drásticamente del estilo del anime o el manga.

Este lo hace, representando a Mikasa masacrando al titán en un estilo colorido, basura y caricaturesco.¡A pesar de todo, la composición es espléndida para un tatuaje original y más que exitoso!

La llave del sótano

Los fanáticos se hacen tatuajes en sensibles partes del cuerpo

La llave del sótano es un elemento central de la trama, muy cargada de simbolismo ... pero ¿cómo representarlo? Este aficionado tuvo la ingeniosa idea de incorporar el símbolo del Batallón de Exploración en la llave.

Los fanáticos reconocerán de inmediato el símbolo cuando la gente común simplemente lo vea como una clave muy estilizada: ¡un golpe maestro!

Cuando Attack on Titan se encuentra con Naruto

Este espectacular tatuaje está inspirado en dos series de anime

Hicimos un poco de trampa con este, ya que no se trata solo de Attack on Titan, sino también de Naruto. Pero no podíamos perdernos un trabajo así, tatuado desde la clavícula hasta la parte inferior del abdomen de su portador.

Para centrarnos en la parte inferior dedicada al Ataque a Titán, reconocemos a Levi y Mikasa así como los emblemas del Batallón de Exploración. Un tatuaje sublime que habla por sí solo.

Un secreto bien escondido [SPOILER]

Una de las revelaciones más inesperadas de la serie es la presencia de titanes en el corazón de las murallas de la ciudad.

Es durante la pelea entre Eren y Annie que descubrimos con miedo el rostro helado de un coloso a través de un agujero.

Este momento es tan memorable que este fan ha decidido tatuarse esta escena. ¡Es espeluznante, pero terriblemente bien hecho!

La evolución de Levi

Levi es uno de los personajes más influyentes de este universo y también uno de los favoritos de los fans. Este luchador estoico, cínico y visiblemente inmune al miedo tiene un pasado difícil que descubrimos bastante tarde en el anime.

Este hermoso tatuaje rinde homenaje a Livai con un estilo original, combinando líneas de puntos y apliques en color rojo.

En la siguiente foto, descubrimos que el tatuaje continúa en el torso de la portadora para revelar el rostro de la fría pero devota Mikasa ... no es casualidad cuando conocemos la relación entre los dos personajes.

La temporada 4 del anime Attack on Titan comienza el 7 de diciembre de 2020. Ya podemos esperar una lluvia de revelaciones y escenas icónicas.

No hay duda de que en los próximos meses, toneladas de nuevos tatuajes llegarán a celebrar el final de este anime de culto.