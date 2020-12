Shingeki no Kyojin: ¿Linked Horizon NO hace el opening en la temporada 4?

Shingeki no Kyojin estrena su cuarta temporada el 7 de diciembre de 2020 y todo el fandom resurgió para reaccionar a todas las actualizaciones. Una de las más impactantes fue la salida de WIT Studio y el debut de MAPPA (Jujutsu Kaisen) para hacerse cargo del anime.

Sin embargo, otra gran novedad fue no tener a la banda japonesa Linked Horizon a cargo del tema musical de apertura (opening), quienes son famosos por haber acompañado al programa desde su debut en 2013. Entonces, ¿quién hará el nuevo opening?

Los fans de Shingeki no Kyojin pueden estar con sentimientos encontrados tras la salida de WIT, pero aún así, el usuario de Twitter @Dacsubs agregó un poco de sal a la herida filtrando que el nuevo opening de la temporada 4 se titulará “Shock” y será interpretado por la talentosa cantante japonesa Yuuko Andou.

La Verdad Noticias te comparte un poco de su trabajo a continuación:

Sobre Linked Horizon y Shingeki no Kyojin

El primer episodio de Attack on Titan impresionó mucho a los fanáticos y Linked Horizon acompañó a la serie de Hajime Isayama debutando su canción “Guren no Yumiya” (hecha especialmente para el anime) que se convirtió en un gran éxito.

La banda japonesa no se detuvo allí, ya que también preparó el sencillo “Jiyuu no Tsubasa” para la parte 2 de la primera temporada, “Shinzo wo Sasageyo” para la segunda temporada de Shingeki no Kyojin, “Akatsuki no Chinkonka” para la primera parte de la temporada 3 y finalmente “Shoukei a Shikabane no Michi”.

Esta larguísima colaboración entre el anime de Shingeki no Kyojin y Linked Horizon, parece “terminar” aquí. Pero te recordamos que esta información es "en base a filtraciones" de fanáticos en redes sociales. Cualquier duda se responderá el primer lunes de diciembre 2020 y te recomendamos no perderte el estreno para evitar spoilers.

