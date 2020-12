Shingeki no Kyojin: Las teorías más plausibles sobre el final del anime

Con Shingeki no Kyojin entrando en su cuarta y última temporada y el manga ya en su arco final, la popular serie se acerca rápidamente a una conclusión muy esperada. Naturalmente, han surgido muchas teorías sobre cómo terminará todo.

Una cosa de la que puede estar seguro es que el destino del personaje central, Eren Jaeger , jugará un papel fundamental a la hora de determinar cómo recibirá la audiencia el final. No solo, como personaje principal, tiene un gran interés en la trama de todos modos, sino que también es un personaje de manga o anime muy querido en general.

Muchos fanáticos están desesperados por saber qué depara su futuro y algunos espectadores impacientes del anime han recurrido al manga para ver cómo se desarrolla la historia antes de la adaptación.

Es importante tener en cuenta que, como el manga está por delante del anime y está listo para finalizar dentro de un par de capítulos, los lectores podrán saber cómo termina la historia antes que los fanáticos del anime.

Ya ha habido algunas diferencias entre el manga y el anime, pero principalmente en la forma en que se presentan los personajes principales.

No ha habido nada que sugiera que un medio adopte un final completamente diferente del otro. Eso no quiere decir que los dos tengan el potencial de producir versiones alternativas de un final similar; sin embargo, la influencia de Isayama sobre el anime ha significado que aún no se ha alejado demasiado del manga.

Echemos un vistazo a algunas de las ideas más plausibles sobre Shingeki no Kyojin, comenzando con ideas libres de spoilers antes de pasar a algunas centradas en spoilers.

Teoría del final de Shingeki no Kyojin

Una teoría plausible es aquella que tiene sus raíces en los eventos anteriores o actuales de una historia y respeta las convenciones descritas por el autor. En consecuencia, los secretos para descubrir el final de Shingeki no Kyojin pueden estar en la mitología y el folclore.

Las teorías más plausibles, utilizando esta lógica, son, por tanto, aquellas que se centran en la antigua ficción nórdica. Esto se debe a que Hajime Isayama, el escritor y artista de Shingeki no Kyojin, se ha asegurado de que su serie esté repleta de alusiones a la mitología nórdica.

Cómo la mitología nórdica podría influir en el ataque al final de titán

Para resumir mejor las influencias nórdicas en la historia hasta ahora, debemos mirar la historia de Ymir Fritz, la primera persona en obtener los poderes de Titán. Lleva el nombre de la antigua deidad nórdica del mismo nombre, que fue el padre de todos los gigantes, lo que establece un paralelo obvio.

También vale la pena señalar que dentro de la cosmología nórdica, un árbol mítico conecta los nueve mundos, que también corre en paralelo con el concepto de Los Nueve Titanes.

Por lo tanto, el final puede caer dentro del ámbito de la mitología nórdica. Se podría postular que el arco final de la historia compartirá algunas similitudes con la historia nórdica de Ragnarok, específicamente.

Ragnorok implica una gran batalla con la pérdida de muchas vidas y figuras importantes. Esencialmente, es un evento cataclísmico que pondrá fin a los poderes dominantes, después de lo cual surgirá un nuevo orden. Esta información, más que cualquier otra cosa, es pertinente a las teorías más probables sobre el final de la serie.

Mitología nórdica podría influir en Shingeki no Kyojin.

Lo que revela el 'Último Panel' del Manga

Sí, lo leíste correctamente, Isayama ya nos dio un adelanto del último panel del manga . La cita en el globo de diálogo anterior se traduce como: "Eres libre". Como podemos ver un bebé en el panel, uno puede asumir con seguridad, basado en eventos recientes en el manga, que este es el hijo recién nacido de la Reina Historia.

Ahora, si volvemos a utilizar el plano de la mitología nórdica, se dice que después de su renacimiento, Ymir será libre. Entonces, una teoría plausible con respecto a este panel es que el nombre del bebé será Ymir.

Si esta teoría es cierta, este panel muestra que Ymir se 'libera' al entrar de nuevo al mundo mortal. También vale la pena mencionar que la persona que sostiene al bebé en el panel también puede ser Eren, el padre potencial, por lo que también puede heredar sus poderes. Esto nos lleva a teorías plausibles sobre la serie en su conjunto.

El ataque a titán terminará con su propio ragnarok

La historia de Ragnarok antes mencionada involucra una "gran batalla". Isayama puede estar contento con el final en la misma línea que esta historia nórdica, lo que también explicaría por qué el noveno y último arco del manga se llama "Guerra por Paradis".

Los fanáticos han teorizado que esta guerra podría provocar la muerte de la humanidad, o al menos, de todo Marley, y es posible que ya lo haya hecho recientemente.

Con esta información, un final plausible que tiene mucho mérito es que con el cese de los percibidos como hostiles llegará una nueva era. Ragnarok incluye la inmersión del mundo en agua, por lo que el océano que conecta a Marley y Paradis también puede tener mucho simbolismo en los episodios finales.

Shingeki no Kyojin es el protagonista de la serie de manga Attack on Titan creada por Hajime Isayama.

Eren morirá al final

Aunque sería una visión desagradable para muchos fanáticos, no es demasiado descabellado imaginar a Eren siendo sacrificado en el último episodio por una nueva paz. En el manga, Eren ya ha iniciado 'The Rumbling', que implica convocar a enormes Titanes y enviarlos a destruir la vida.

Con la situación que se ve mal para la humanidad en su conjunto, no sería más allá de la razón ahora imaginar que el destino de Eren también implica un final trágico. Si le sirve de consuelo, su muerte probablemente promoverá la libertad en esta nueva era.

Eren es el diablo

Dado su inesperado cambio de rol de protagonista a antagonista, Eren puede ser en realidad el mismo diablo. Se dice que Ymir Fritz hizo un trato con el diablo para ganar el poder de los Titanes; Eren podría ser ese diablo.

Según Ragnarok, su final marcaría el final de un ciclo cósmico, uno que invariablemente se repetirá, apoyado por la visión pasada y futura del Shingeki no Kyojin.

Incluso si no es el diablo real , muchos fanáticos ya lo consideran una especie de demonio. Si aquellos que no evitan apegarse a la versión idealizada de él en sus cabezas, pueden descubrir que en realidad ha sido el villano todo el tiempo, de ahí su incursión en Liberio en el manga (y pronto, el anime) que resultó en innumerables damnificados.

