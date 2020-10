Shingeki no Kyojin: Las 10 muertes que más afectaron a Levi Ackerman

Levi Ackerman, el soldado más fuerte de la humanidad, es uno de los personajes más populares y queridos de Shingeki no Kyojin. Sirviendo como mentor de Eren y los otros personajes principales, el Capitán Levi lleva a sus soldados a la batalla.

Ha pasado por muchas cosas desde que apareció por primera vez y vio a muchos de sus camaradas más cercanos ser brutalmente asesinados y devorados por los titanes. A pesar de las muertes que ha presenciado y del dolor que ha sufrido, ha seguido luchando hasta el amargo final.

1. Mike

Mike fue el segundo soldado más fuerte de la humanidad, y fue el más fuerte antes de que Levi se uniera al Cuerpo de Exploración. Fue uno de los primeros miembros que conoció a Levi en No Regrets, una breve serie de precuela. En ese entonces, Levi era el líder de un pequeño grupo de matones.

Finalmente Levi se unió al ejército para ser excusado por sus crímenes. Aunque los dos no se agradaron al principio, se hicieron amigos cuando fueron presentados en Shingeki no Kyojin. Mike murió a manos del Titán Bestia, uno de los mayores enemigos de Levi.

2. Auruo

Por ser capitán, Levi tiene su propia escuadra. Uno de los miembros era Auruo. Levi lo eligió a él, así como a los otros miembros del escuadrón, para asegurarse de que Eren no fuera una amenaza cuando se descubrieron sus poderes de titán.

Auruo tenía un ego enorme. Poco después de que Eren se uniera al grupo, los miembros del Escuadrón Levi lucharon contra la Titán Hembra. Después de que la mayor parte del escuadrón murió, Auruo trató de vengarlos. La Titán Hembra lo pateó con tanta fuerza que también fue asesinado.

3. Erd

Otro miembro del escuadrón de Levi fue Erd. Además de Levi, tenía más experiencia en el grupo. Él era un líder para los demás cuando Levi no estaba cerca, aunque por lo general estaba callado.

Como Auruo, la mayoría de los miembros del Escuadrón Levi murieron en la batalla con la Titán Hembra. En la batalla, Eld y los demás pudieron cegar a la Titán Hembra. Sin embargo, cuando pudo volver a ver con uno de sus ojos, mordió a Eld por la mitad y él falleció rápidamente.

4. Gunther

Gunther era el miembro más serio del escuadrón de Levi. También era un pensador profundo y no era de los que sacaban conclusiones precipitadas, ya que quería entender por qué Eren se transformó en su titán por accidente mientras aprendía a usarlo.

En la batalla con la Titán Hembra, Gunther fue el único miembro que murió cuando Annie no estaba en su Titán Hembra. Atacó a Gunther con una espada. Debido a que vestían uniforme del Cuerpo de Exploración, Gunther y los demás no se dieron cuenta de quiénes estaban cerca y se enteraron demasiado tarde.

5. Petra

Petra era el miembro del escuadrón Levi cuya muerte le dolió más a Levi. Ella estaba enamorada de él y él se enteró de que quería casarse con él después de su muerte. Siempre poniendo su seguridad por encima de cualquier otra cosa, ella era el miembro más leal del escuadrón.

La Titán Hembra la pateó contra un árbol, aplastándola hasta la muerte. Levi no fue el único que se vio afectado por su muerte, ya que muchos fanáticos de la serie también quedaron devastados al ver su cadáver.

6. Kenny

Kenny fue una gran parte de la infancia de Levi. Le enseñó al joven cómo luchar y sobrevivir en el metro. Sin embargo, al no tener lo necesario para criar a un niño, Kenny abandonó a Levi cuando le enseñó todo lo que se le ocurrió.

La razón por la que Kenny sabía tanto era porque era uno de los asesinos más infames de Paradis, conocido como Kenny el Destripador. Asesinó a muchos miembros del ejército, pero después de hacerse amigo de la familia Reiss, estuvo bajo su mando durante años.

Rod Reiss eventualmente se convertiría en un titán increíblemente poderoso. Cuando se transformó, Kenny se quemó y falleció lentamente. Podría haberse salvado convirtiéndose en un titán, pero decide dejarle la inyección a Levi, su sobrino.

7. Furlan

En Attack On Titan: No Regrets, Levi tenía dos amigos cercanos, Furlan e Isabel. Erwin los llevó a los tres al Cuerpo de Exploración después de ver lo hábiles que eran con su equipo de maniobras verticales.

Planeando matar al comandante, Levi dejó a sus amigos cuando estaban fuera de los muros. Sin él, Furlan murió al ser devorado por un titán. Era uno de los amigos más leales que tenía Levi.

8. Isabel

Al igual que Furlan, Isabel también murió por los titanes después de que Levi los dejara. Ella era optimista y terca. Aunque no se tomaba las cosas tan en serio como Levi y Furlan, se preocupaba mucho por ellos y haría todo lo que necesitaran.

Al luchar contra un titán, falló en su cuello y terminó en su espalda baja. Al no tener tiempo suficiente para escapar, otro titán se la comió. Todo lo que Levi había encontrado de sus restos era su cabeza cortada.

9. Erwin

A pesar de tener intenciones de asesinarlo cuando se conocieron, Levi se hizo muy cercano a Erwin. Siendo responsable de la muerte de cientos de miembros del Cuerpo de Exploración, el comandante Erwin pasó por muchas cosas mientras trataba de hacer lo mejor para la humanidad.

Levi dio un paso al frente cuando Erwin no pudo cumplir con sus deberes. Una de las decisiones más importantes que tomó Levi fue dejar morir al comandante. Erwin estaba en estado crítico tras ser golpeado por una roca que lanzó el Titán Bestia y podría haber sido salvado por la inyección que dejó Kenny.

Armin también estaba en condición crítica y Levi decidió salvarlo, creyendo que el comandante había hecho lo suficiente por el mundo y que debería estar en paz. Fue una decisión difícil de tomar y Levi todavía quiere vengarse de Zeke.

10. Kuchel

La muerte que más cambió la vida de Levi en el anime fue también la primera persona que perdió, su madre. Vivía en el metro y trabajaba en un burdel, donde se llamaba "Olimpia". Fue muy difícil para ella criar a su hijo pero lo amaba mucho. Ella murió de una enfermedad desconocida y Levi se quedó solo.

Casi muere por no tener nada que comer hasta que Kenny fue a ver a Kuchel y encontró a su sobrino. Si no fuera por la muerte de Kuchel cuando Levi era tan joven, es posible que no se hubiera vuelto tan fuerte y serio como lo es en la serie.