Shingeki no Kyojin: La temporada 4 traerá de vuelta a un miembro de WIT Studios

Los fanáticos de Shingeki no Kyojin se sorprendieron cuando se anunció que la cuarta y última temporada del anime cambiaría las manos de Wit Studio, el estudio de animación responsable de las primeras tres temporadas, y se lo entregaría a MAPPA.

¡Ahora parece como si un trabajador de WIT se uniera a MAPPA para la próxima llamada de telón del Survey Corps! Con los próximos episodios programados para ser los más oscuros que la serie haya visto, si el material original del manga es algo en lo que basar esto, los fanáticos definitivamente se encontrarán con grandes sorpresas.

MAPPA ha hecho olas recientemente en las noticias gracias a su participación en una de las series de anime más importantes del otoño: Attack on Titan y Jujutsu Kaisen. Basado en el primer episodio de esa serie y el primer tráiler de la temporada 4, los fanáticos definitivamente creen que la cuarta temporada del anime está en buenas manos.

Trailer de Shingeki no Kyojin 4

Shuhei Yabuta, quien fue director de gráficos por computadora en 3D durante las primeras tres temporadas en WIT Studio, se unirá al equipo de MAPPA para los episodios finales de Shingeki no Kyojin que verán a Survey Corps enfrentando uno de los desafíos más difíciles que ellos nunca han conocido.

¿Quién es Shuhei Yabuta?

Shuhei Yabuta es un veterano en el mundo del anime, habiendo prestado sus habilidades no solo a Attack On Titan, sino también a series de anime como Overlord, Kabeneri of the Iron Fortress, Steins; Gate, y No Game No Life.

Además de estos trabajos, también pudo trabajar para Marvel, ayudando con la animación que se usó para la película animada en Avengers Confidential: Black Widow and Punisher. No hace falta decir que Yabuta es una adición fantástica que MAPPA traerá del equipo.

Foto: WIT Studio

Te recomendamos leer: Netflix presume sus series de anime mas vistas en Japon

La tercera temporada de Shingeki no Kyojin, terminó con Eren Jaeger y sus amigos logrando sobrevivir a un asalto orquestado por los Titanes “Colosal, Acorazado y Bestia”, ganando una muy necesaria ventaja contra la nación de Marley.