Shingeki no Kyojin: Isayama “PLAGIÓ” un personaje de JoJo's Bizarre Adventure

Si bien Shingeki no Kyojin ciertamente les ha dado a los fanáticos del anime un mundo oscuro y brutal para explorar a lo largo de la franquicia de Hajime Isayama, tal vez no haya un personaje lo suficientemente malvado como para compararlo con el antagonista de JoJo's Bizarre Adventure, Dio Brando.

Aunque parece como un crossover entre las dos series de anime y manga, recientemente han surgido señalamientos de los fanáticos sobre un supuesto “plagio” o más bien un homenaje intencionado que seguro entenderás al ver la imagen de referencia más abajo.

¿Crossover de Shingeki no Kyojin y Jojo’s?

El usuario de Reddit “Eddihern7”, pudo descubrir este inteligente guiño a Dio Brando de la fama de JoJo's Bizarre Adventure dentro de un panel de Attack on Titan, ya que uno de los Titanes parece estar luciendo una pose que es muy familiar para el villano vampiro que hizo de las suyas durante dos temporadas separadas:

Foto: Reddit "eddihern7"

Sobre ambas series de anime y manga

A medida que la historia de Eren Jaeger y Survey Corps se acerca a su conclusión tanto en las páginas de su manga como en la próxima cuarta y última temporada del anime, ¡JoJo’s Bizarre Adventure no muestra signos de terminar pronto!

Dio Brando apareció originalmente en la primera línea de la historia de JoJo's Bizarre Adventure, Phantom Blood, tratando de tomar la fortuna de Joestar para sí mismo; pero finalmente se encontró convertido en vampiro a través de una extraña serie de eventos.

Al regresar como el principal antagonista de la tercera temporada de la popular franquicia de anime “Stardust Crusaders” (tercera parte del manga), fue que Dio finalmente fue asesinado en su batalla final contra Jotaro Kujo, el Joestar principal de ese arco de la historia.

Si bien no hay muchas cosas en común entre el villano de JoJo’s y los Titanes de Shingeki no Kyojin, ambos son amenazas para el mundo y no tienen problemas para morder (o devorar) a los humanos inocentes que se cruzan en sus camino.