Shingeki no Kyojin: Increíble cosplay da un sangriento homenaje a Hange

Shingeki no Kyojin se prepara para lanzar su cuarta y última temporada antes de que finalice este año, y aunque se presentarán todos los miembros que aún viven dentro de Survey Corps, Hange especialmente tendrá grandes momentos y un fan ha decidido honrar al inteligente miembro de la raza eldiana con un cosplay sangriento.

La cosplayer de Instagram, Luinil Cosplay compartió esta impresionante versión de un momento brutal durante la vida de Hange, cuando el destino de Survey Corps y su ciudad estaba en juego hacia el final de la tercera temporada del anime:

"Desde que me uní al Survey Corps, he tenido gente muriendo sobre mí todos los días. Pero lo entiendes, ¿no? Un día u otro, todos los que te importan finalmente mueren. Es algo que simplemente no podemos aceptar. Es una comprensión que podría volverte loco", escribió la cosplayer, como su cita favorita de Hange en Shingeki no Kyojin.

Fans de Shingeki no Kyojin aman a Hange

Habiendo perdido su ojo en la tercera temporada de Shingeki no Kyojin durante la batalla contra Bertholdt el Titán Colosal, la pérdida de visión no ha impedido que Hange sea una de los miembros más notables del Survey Corps, salvando a sus compañeros una y otra vez gracias a su pensamiento rápido.

En las páginas del manga, ha surgido un nuevo Survey Corps para combatir una amenaza familiar e inquietante. Con Hange y sus compañeros eldianos habiendo finalmente hecho el viaje a la nación de Marley, nada queda fuera de la mesa antes del final de la franquicia de larga duración.

Dado que Hange aparece de manera destacada en el último capítulo de Shingeki no Kyojin, no es de extrañar ver a los fanáticos que buscan formas de honrar a uno de los héroes más prominentes que ha luchado contra los Titanes y, al mismo tiempo, reverencian a los gigantes arrasadores.

¿Qué opinas de esta versión única de Hange? No dudes en hacérnoslo saber en los comentarios.