Shingeki no Kyojin: ¿Hiroyuki Sawano anuncia el OST de la temporada 4?

Shingeki no Kyojin, un manga muy exitoso de Hajime Isayama, ha tenido tres temporadas adaptadas al anime por Wit Studio. Al momento de redactar este artículo se encuentra en proceso de estrenar su cuarta temporada producida por MAPPA y esto incluye una épica banda sonora (OST).

Hiroyuki Sawano es uno de los compositores más venerados de Japón, y su trabajo con el anime lo lanzó a la fama internacional. A lo largo de su carrera, el músico nacido en Tokio ha trabajado en todo, desde televisión hasta películas y más.

Por supuesto, su trabajo más destacado proviene de algunos de los mejores animes como Nanatsu no Taizai, Blue Exorcist, Seraph of the End y muchos más. Ahora, parece que el compositor está preparando un regalo especial para los amantes de Attack on Titan.

Hiroyuki Sawano y Shingeki no Kyojin

En Twitter, Sawano emocionó a los fanáticos cuando publicó un cartel curioso. El compositor compartió una tarjeta de título en blanco y negro con los fanáticos que simplemente dice: “Attack on Titan suite”. No se sabe de qué se trata este teaser, pero el compositor escribió como subtítulo que este llegará pronto.

Por supuesto, la nota de Sawano encendió un fuego debajo de los fanáticos que comenzaron a especular sobre la publicación. Su interés en Shingeki no Kyojin está muy alto en este momento, y eso se debe en parte a su última temporada de anime.

Anteriormente, se dijo que la cuarta temporada de Attack on Titan debutaría este otoño de 2020 para comenzar su juego final. Sin embargo, esa ventana de lanzamiento parece cada vez menos probable por varios retrasos a causa de la pandemia de Covid-19.

Los fanáticos no estaban seguros de si MAPPA podría preparar la cuarta temporada para este otoño. Con la temporada a solo unos días, no se ha lanzado nada para la cuarta entrega del anime sobre Eren Jaeger y NHK incluso ha eliminado el programa de su calendario de lanzamientos de octubre.

Con todo esto en mente, puedes entender por qué los fanáticos están mirando la misteriosa publicación de Sawano en este momento. Los internautas están ansiosos por una actualización de la cuarta temporada sin importar la forma. Por supuesto, otros creen que este teaser podría ser sobre un proyecto más grande de Attack on Titan.

¿Quizás un concierto dedicado al anime de Isayama? Sería bueno tener un lanzamiento combinado del trabajo de Sawano en cada temporada de Shingeki no Kyojin. Pero por ahora, los fanáticos tendrán que esperar y estar atentos a Twitter para descubrir de qué se trata esta actualización de 'suite'.