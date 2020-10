Shingeki no Kyojin: Fan art animado reúne a Levi Ackerman con [SPOILER]

La cuarta temporada de Shingeki no Kyojin de su anime está programada para llegar a finales del 2020, poniendo fin a la historia de Survey Corps mientras intentan salvar al mundo del alboroto de los Titanes. ¡Advertencia de spoilers para solo fans del anime!

Con el manga matando a varios personajes favoritos, un animador ha aprovechado la oportunidad para reunir a Levi Ackerman y Hange en un hermoso fan art. Después de todo, Armin Arlet es el nuevo capitán tras el fallecimiento y sacrificio de Hange Zoe.

A medida que el manga de Shingeki no Kyojin ha visto a Survey Corps intentando derrotar a su antiguo amigo Eren Jaeger, quien ahora tiene el poder del Titán Fundador mientras intenta poner fin a la guerra destruyendo todo a su paso, Levi y la ex Capitán tuvieron algunos días difíciles recientemente.

Foto: Kodansha

Ambos personajes nunca tuvieron una relación romántica ni en el manga ni en el anime de Attack on Titan, pero su vínculo era fuerte, forjado en la guerra. Si bien estos dos no podrían ser más diferentes, Hange siempre tuvo el deseo de aprender más sobre los Titanes en nombre de la ciencia, mientras que Levi simplemente los quiere muertos a sus pies.

Confiaron el uno en el otro durante una serie de peleas diferentes, durante el curso de la épica franquicia oscura de Hajime Isayama. En un capítulo reciente del manga, la pareja tuvo que hacer un gran sacrificio en un intento de acabar con Eren Jaeger y las hordas de Titanes que ahora se apodan "The Rumbling".

El artista de Reddit, KyojinKing, compartió esta increíble animación que reúne a Levi y Hange en los primeros días de sus batallas contra los Titanes, lo que se hizo aún más trágico por los recientes eventos que han tenido lugar en la historia de Isayama mientras avanza hacia su final:

Más sobre Shingeki no Kyojin

Aunque WIT Studio no regresará para terminar la serie de anime con su próxima cuarta temporada, los nuevos animadores de Studio MAPPA están tomando las riendas y ya les han mostrado a los fanáticos lo que pueden esperar.

No hace falta decir que Hange y Levi tienen un papel importante que desempeñar en estas entregas finales del anime y definitivamente no recibirán un final feliz en Shingeki no Kyojin si el material original del manga tiene algo que decir al respecto.