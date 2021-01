Shingeki no Kyojin: Este personaje clave fue MEJORADO en el anime ¡Genial!

Shingeki no Kyojin finalmente está entrando en el corazón de la narrativa en lo que será la cuarta y última temporada del anime. Con la conclusión del episodio 5, ha quedado claro lo que está por suceder con uno de los nuevos personajes clave.

Si también lees el manga de Attack on Titan, entonces ciertamente has notado un pequeño detalle que no pueden captar aquellos que no conocen el trabajo original de Hajime Isayama. ¿Tienes curiosidad por saber qué es? Entonces sigue leyendo en La Verdad Noticias.

¡Spoilers de Shingeki no Kyojin!

La siguiente información siguiente se basa en hechos que actualmente solo están presente en el manga, así que si quieres evitar spoilers de Shingeki no Kyojin, lo mejor es que te mantengas alejado del resto del artículo. ¡Última advertencia!

Willy Tybur en Shingeki no Kyojin (Foto - MAPPA)

El aparentemente muy tranquilo Eren Jaeger ha declarado la guerra a los enemigos de Paradis, transformándose en un Titán y comenzando a sembrar pánico en Marley. El nuevo episodio 5 se centró principalmente en el encuentro entre Eren y Reiner, juntos nuevamente por primera vez en años.

Su reunión fue interrumpida por Willy Tybur y su discurso a todos los presentes en Marley. Entre los transeúntes, hay una mujer joven con una apariencia elegante; pero se ve muy diferente a la versión en el manga de Attack on Titan.

they made her so beautiful in the anime than the manga pic.twitter.com/YZeqpO3HLn — karma �� (@krinkira) January 11, 2021

Como puedes ver arriba, la comparación entre la apariencia de la mujer en el manga y el anime es sorprendente: casi parece que no son la misma persona. La dama es hermana de Willy Tybur, y se muestra en el cómic con un vestido similar, pero tiene un rostro más redondo.

En cuanto a su expresión facial, notamos que sus ojos están hundidos y con un peinado más descuidado en el manga. Esto se contrasta muy bien en el anime, donde luce una mirada orgullosa y con mayor expresión en sus ojos. ¡MAPPA está haciendo muy bien las cosas!

Te recomendamos leer: Shingeki no Kyojin: Todo lo que debes saber de Attack on Titan

La importancia de la hermana menor de Willy Tybur se revelará pronto en el anime, aunque para los lectores de manga esto ciertamente no es un misterio. Lo mejor es detenernos aquí y no entrar en más detalles por el momento. El episodio 6 de Shingeki no Kyojin se estrenará el 17 de enero.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!