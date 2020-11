Shingeki no Kyojin: Eren provocará una destrucción masiva en capítulo 134

Shingeki no Kyojin ha títulado su capítulo 134, "Las profundidades de la desesperación", y tiene mucho que decir sobre los eventos de la próxima entrega. Por lo que parece, Eren causará una destrucción masiva que será la muerte muchas personas.

Eren puede estar desesperado en Shingeki no Kyojin. Sin embargo, puede haber algo más sucediendo en esta próxima entrega, que te adelantamos en La Verdad Noticias.

La batalla que puede costar muchas vidas

Las imágenes del próximo capítulo, obtenidas por Asap Land, muestran que Historia Reiss está a punto de dar a luz finalmente.

Las parteras y los soldados rodearán a Historia, mientras que otras instantáneas muestran que los Colosales están ahora en todo el mundo.

Shingeki no Kyojin: Capítulo 134 (Spoilers)

Parte 1: (Bajar en este hilo para ver las demás partes) #AOT134Spoilers pic.twitter.com/cO65g3nihZ — Los Alos De Jamón ⭕〽️⭕ (@LosAlosDeJamon) November 5, 2020

Aquí se verán ciudades como Londres, India y China. Sin embargo, estos pueblos serán un caos y la gente se verá agitada, sin saber qué hacer. Estarán saltando por los acantilados, tratando de escapar de los gigantes, mientras otros son aplastados.

Entonces, ¿cómo será la batalla en Shingeki no Kyojin capítulo 134? Las aeronaves comenzarán su ataque, pero el Beast Titan encontrará la manera de enfrentarlos.

La mano del Gigante Bestia en la espalda de Eren tomará un objeto parecido a una bala de cañón y lo arrojará al camino de las aeronaves. Golpeará varios aviones que eventualmente se estrellarán.

BlockToro notó que Karina se arrepentiría de ir con Reiner, por lo que saltarían del avión e irían con Eren.

Capítulo 134 de Attack On Titan saldrá a la venta el 9 de noviembre

Reiner se convertirá entonces en el titán blindado que luchará contra Zeke. Pieck, por otro lado, llevará las bombas desde el avión.

Al final del capítulo 134 de Shingeki no Kyojin, Army le preguntará a Eren sobre su liberación después de sacarlo. El nuevo capítulo llegará a su fin con un indicio de que la historia está a punto de terminar.

Fecha de lanzamiento de capítulo 134

El capítulo 134 de Shingeki no Kyojin está programado para lanzarse el lunes 9 de noviembre. Sus escaneos en bruto ya están disponibles y actualmente circulan en línea.

Sin embargo, se recomienda a los fanáticos que esperen su traducción oficial al inglés para comprender bien su historia. El nuevo lanzamiento estará disponible con sus editores oficiales, Crunchyroll, Comixology, Amazon y el sitio web de Kodansha Comics.

Shingeki no Kyojin: Capítulo 134 (Spoilers)

Parte 6: #AOT134Spoilers pic.twitter.com/jb6lvLwBHL — Los Alos De Jamón ⭕〽️⭕ (@LosAlosDeJamon) November 5, 2020

HITC señaló que se espera que el capítulo 134 de Shingeki no Kyojin salga a la medianoche, hora estándar de Japón. En otros lugares, los fanáticos de todo el mundo pueden verlo a las 8 a.m. Hora del Pacífico, 10 a.m. Hora del Centro, 11 a.m. Hora del Este, 4 p.m. Hora británica, 5 p.m. Hora de Berlín y a las 12:30 a.m. del martes 10 de noviembre, hora de Australia.

¿Cuáles son tus predicciones para el capítulo 134 de Shingeki no Kyojin? Comparte tus teorías en los comentarios.