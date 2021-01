Shingeki no Kyojin: El manga terminará en abril de 2021

Después de que la fecha de lanzamiento del volumen final de la serie se estableciera para un lanzamiento en algún momento de este verano, los fanáticos se preguntaban qué significaba eso para el capítulo final real del manga en general de Shingeki no Kyojin.

El creador de la serie, Hajime Isayama, mencionó anteriormente que la serie se completó en un 98% en noviembre, por lo que los fanáticos se preguntaban cuántos capítulos dejarían para el transcurso de 2021.

¿Cuándo termina Shingeki no Kyojin?

Ahora la serie ha confirmado oficialmente que no solo el final está muy, muy cerca, sino que también tiene una fecha final concreta. Shingeki no Kyojin ha anunciado que el capítulo final de la serie de Hajime Isayama se lanzará el 9 de abril en la revista Bessatsu Shonen de Kodansha.

Anuncio del final de Attack on Titan

Lo anterior significa, que el volumen 34 y final del manga llegará a los estantes en Japón el 9 de junio. La serie anunció el final con una nueva imagen promocional de un joven Eren Jaeger. La Verdad Noticias informó anteriormente que el verano de 2021 era la fecha aproximada para el final de la serie de acción oscura y la predicción se adelantó un poco.

Junto con la confirmación de que la serie realmente llegará a su fin en abril, el creador de la serie también compartió una declaración sobre el final con Comic Natalie; que ayudó a dar la noticia en Japón:

“He estado diciendo por los últimos ocho años que terminaré Attack on Titan en tres años, y finalmente, parece que se completará”

Portada de la Bessatsu Shounen Magazine de este mes. En esta sale el capítulo 136 de Shingeki No Kyojin. Sale a la venta el 9 de Enero en Japón.#進撃の巨人 #ShingekiNoKyojin #AttackOnTitan #Manga #Anime pic.twitter.com/8lo6hWuyvK — LectorDeManga (@LectorManga) January 5, 2021

Más detalladamente, Isayama terminó su declaración diciendo: "Ha pasado mucho tiempo, pero espero que sigan conmigo hasta el final. El equipo editorial nunca me apresuró a terminar la serie, pero me han preguntado continuamente cuándo terminará”, dijo el mangaka de Shingeki no Kyojin.

Te recomendamos leer: Shingeki no Kyojin: Todo lo que debes saber de Attack on Titan

“Gracias por esperarme. Haré todo lo posible hasta la última página para que se sientan satisfechos con lo que han leído”

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!