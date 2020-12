Shingeki no Kyojin: Actriz revela su esperanza por Eren y Mikasa en el anime

La cuarta y última temporada de la serie ya está en marcha, y los fanáticos del lanzamiento en doblaje de la serie ahora tienen su atención dirigida hacia enero para cuando finalmente haga su debut el doblaje de Shingeki no Kyojin por MAPPA.

Esto incluye a los que actúan para el doblaje de la serie, como la voz detrás de Mikasa Ackerman, Trina Nishimura. Según una entrevista de Comicbook, Nishimura reveló sus esperanzas para la dinámica de Eren y Mikasa en la salida final del anime.

Primero, Nishimura dijo que estaba emocionada de ver cómo la cuarta y última temporada de Shingeki no Kyojin les dará forma a los dos: “Para el final del programa, para la relación entre Eren y Mikasa, estoy deseando ver la conclusión y poder ir a cualquier sesión, especialmente considerando los lazos emocionales con las personas”, comentó la actriz.

¿Qué esperar en Shingeki no Kyojin 4?

Elaborando más, Nishimura reveló sus opiniones sobre el trío principal de Eren, Mikasa y Armin en Attack on Titan: "Sé que Mikasa, Eren y Armin permanecerán unidos indefinidamente por el resto de sus vidas", declaró Nishimura.

"Y sé que su vínculo es especial y el trauma que todos han compartido es algo que los unirá para siempre ". Pero esa confianza es algo que Nishimura reveló que no intenta influir en su opinión sobre Mikasa: "Fuera de eso, trato de no aplicar mis propias cosas al personaje, porque cuando voy a grabar, no quiero llevar esos sentimientos a la cabina conmigo", explicó la actriz.

Esto la mantiene con una nueva perspectiva para la cuarta y última temporada de Shingeki no Kyojin al igual que los fanáticos: "Entonces, espero ver cómo crecen juntos, y estoy muy emocionado por la cuarta temporada". La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime en Crunchyroll, Funimation y próximamente Netflix (algunos países).

