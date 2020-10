Shingeki no Kyojin: ¿A quién heredará Eren el poder del Titán Fundador?

Shingeki no Kyojin está a punto de estrenar su cuarta y última temporada de anime, y por lo que sabemos el equilibrio de poderes se verá sumamente modificado con Eren Jaeger convirtiéndose en el Titán Fundador, lo cual podría empeorar las cosas para la humanidad.

El poder de Eren presuntamente será superado en comparación con cualquier cosa que hayamos visto antes, lo cual posiblemente lo haya vuelto loco, y está claro que el poder del Titán Fundador puede pasar de un personaje a otro.

Ahora que Studio MAPPA ha asumido las riendas de la temporada final del anime, los fanáticos pueden estar tranquilos con la promesa de que la última parte, basada en las historias del manga, será la más oscura que hayamos visto.

En este artículo, enlistamos a los personajes de Shingeki no Kyojin que podrían heredar el poder del Titán Fundador hacia el final de la historia.

¿Quién será el sucesor de Eren como el Titán Fundador?

Armin definitivamente parecería el más estable de los amigos de Eren, basado solo en su inteligencia.

Al ser salvado transformándolo en un Titán, comiendo a Bertholdt y ganando el poder del Titán Colosal, Armin podría estar cuestionándose a sí mismo en la mayoría de las batallas, pero los resultados han demostrado que es uno de los mejores tácticos cuando se trata de ayudar a los Survey Corps a sobrevivir.

.Con el manga viendo a Armin teniendo que llevar la guerra a su amigo Eren, será interesante ver quién sobrevive para llegar al final.

Mikasa ha sido uno de los soldados más poderosos de Survey Corps, pero también ha dedicado su vida a asegurarse de que Eren Jaeger sobreviva gracias en parte a que su familia la llevó a su casa cuando era niña.

Con Mikasa y Armin teniendo que tomar una decisión difícil cuando se trata de su amigo Eren, podríamos ver un mundo en el que Jaeger decide darle el poder del Titán Fundador a su pseudo-hermana.

El Capitán Levi ha destruido fácilmente a la mayoría de los Titanes durante esta oscura franquicia de anime, haciendo lo imposible en la tercera temporada y logrando derribar al hermano de Eren en el Titán Bestia.

Con Levi sufriendo algunas heridas verdaderamente atroces durante los capítulos finales del manga de Shingeki no Kyojin, obtener el poder del Titán Fundador podría curarlo por completo y reemplazar sus extremidades faltantes y, con su comprensión del combate, definitivamente tendría una ventaja en descifrar el poder que heredaría, si se reduce a eso.

El arco de redención de Reiner ha sido uno de los aspectos más sorprendentes del anime después de la conclusión de la tercera temporada del anime, con el Titán Blindado teniendo más de unos pocos pecados que explicar durante su mandato como uno de los principales antagonistas.

Con Eren yendo al fondo en un intento por lograr su "plan de eutanasia" para erradicar a todos los que no tienen sangre eldiana fluyendo por sus venas, Reiner hereda el poder y lo usa para lograr el fin de la guerra.

Eren Jaeger heredó el poder del Titán Fundador del primer Titán en Ymir, y tal vez el loco poder necesita regresar de donde vino.

En una extraña serie de eventos, tanto Eren como su hermano Zeke pudieron viajar en el tiempo, conocer la historia de Ymir y otorgar al joven Jaeger la capacidad de controlar a los Titanes a su antojo.

Si bien esto puede no ser tan dinámico o emocionante como las entradas anteriores, tiene mucho sentido que el poder regrese a donde vino en el pasado.

¿Qué te han parecido estas posibilidades? Déjanos tus propias teorías en los comentarios