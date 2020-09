Shingeki no Kyojin: 5 personajes de ANIME que Mikasa podría vencer

En Shingeki no Kyojin, Eren Jaeger solo tiene dos amigos, Mikasa Ackerman y Armin Arlert, que han estado a su lado desde el principio. Armin era un amigo que encontró en el distrito de Shiganshina y Mikasa tuvo un primer encuentro salvaje con él donde terminaron matando a tres secuestradores.

El linaje de Mikasa como Ackerman naturalmente le da una mejor destreza física, al igual que Kenny y Levi Ackerman. Ella también guarda sus sentimientos por Eren y siempre es la que se apresura a protegerlo. En una pelea uno a uno, Mikasa puede vencer fácilmente a varios personajes de anime.

Mikasa vs Uraraka de My Hero Academia

Uraraka Ochaco de My Hero Academia

Ambos personajes pueden sentir empatía el uno por el otro, ya que ninguno de sus enamorados siente por ellos. En My Hero Academia, Uraraka ha enviado tantas señales a Deku pero ese chico ajeno nunca las nota. Por otro lado, Mikasa siempre se preocupa por Eren, pero él la trata como a una hermana. Los chicos necesitan tomar una clase de citas.

En una batalla entre las damas, Uraraka sería un oponente abrumador para Mikasa. La habilidad de Uraraka solo puede usarse estratégicamente e incluso si obtiene una ventaja, nunca podrá decidirse a matar a Mikasa. Por otro lado, Mikasa no perderá ninguna oportunidad.

Mikasa vs Ohma Tokita de Kengan Ashura

Ohma Tokita de Kengan Ashura

Una maníaca despiadada que lucha solo por la emoción, contra un soldado que tiene que ganar porque tiene una responsabilidad sobre sus hombros. Claramente, Mikasa es más honorable que Ohma de Kengan Ashura. Ahora, esto no significa que Ohma sea una mala persona, ya que ha enfrentado una buena cantidad de luchas como perder a su maestro y estar en depresión.

Pero al final, Ohma acepta las enseñanzas de su maestro sobre el estilo Niko. En fuerza bruta, Ohma está por delante de Mikasa. Ella es pequeña, por lo que puede evadir fácilmente sus ataques y cortarlo. Nunca se ve a Ohma usando armas, por lo que se quedaría corto.

Mikasa vs Thorfinn de Vinland Saga

Thorfinn de Vinland Saga

Esta es otra batalla entre luchadores. Thorfinn fue entrenado por la naturaleza, matar soldados era un requisito, de lo contrario, se habría quedado atrás. Es valiente y nunca ha dudado en enfrentarse a un oponente. Luchó contra Thorkell y logró derrotar a esa montaña de hombre.

Están casi en pie de igualdad. Mikasa tenía entrenamiento profesional en artes marciales, mientras que Thorfinn aprendió por su cuenta. Hay una brecha entre su nivel de habilidad, que la joven Ackerman puede aprovechar.

Mikasa vs Subaru de Re: Zero

Subaru de Re-Zero

Se estableció desde el principio en Re: Zero, que Subaru no es un tipo especialmente fuerte. Siempre que se enfrenta a un conflicto, lo supera con la ayuda de otros. Por sí solo, no es más que un tipo promedio que puede volver a un punto anterior en el tiempo después de morir.

Frente a Mikasa, Subaru probablemente huiría. Mikasa está por delante de él en términos de resistencia, fuerza y técnica. Ella puede alcanzar a Subaru y tallarlo. Cada vez que volviera a la vida, Mikasa estaría allí para ponerle fin.

Mikasa vs Violet Evergaden

Violet Evergarden, por Kyoto Animation

Violet Evergarden no es un anime de lucha. Los antecedentes de Violet son de guerra y asesinatos, pero su historia es de descubrirse a sí misma, comprender a los demás y sentir emociones. Sin embargo, Violet era un soldado que fue entrenado para matar a quien le ordenaran.

Ella ha matado a innumerables personas en el frente. Mikasa y Violet estarían mejor si se hicieran amigas; sin embargo, en una batalla, Violet puede representar un desafío, ya que sus brazos están hechos de metal. Eventualmente, la joven de Shingeki no Kyojin podría encontrar una manera de derrotar a Violet.