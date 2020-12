Shingeki no Kyojin 4x03: Escena de Kenny y Annie en el anime EXPLICADA

Si viste el episodio 3 de Shingeki no Kyojin, Temporada 4, es posible que hayas estado un poco confundido por la escena de flashback de Annie y Kenny Ackerman. No, Kenny no es el padre de Annie. Dejémoslo claro desde el principio. Aquí están las principales teorías de los fanáticos sobre lo que significa esa escena.

¡Spoilers! Shingeki no Kyojin 4x03

En este punto, cuando vimos la escena de Annie, ella, Reiner y Bertholdt ya estaban muy encubiertos. Acabamos de ver a Reiner y Berthold hablando con el hombre que se ahorcó (y posteriormente adoptando su historia de fondo como propia).

Ahora vemos lo que está haciendo Annie y su propia historia de “fondo falso” para cubrir sus huellas en el mundo de Shingeki no Kyojin. La misión del grupo es descubrir y traer de vuelta al Titán Fundador.

Foto: MAPPA AOT 4x03

La Verdad Noticias descubrió anteriormente en esta serie de anime, que Kenny estaba profundamente involucrado con la familia real, y Annie debe haber estado en el proceso de rastrear esa conexión. Entonces, cuando Kenny sorprendió a la chica tratando de espiarlo, Annie mintió y le dijo que lo estaba rastreando porque era su papá. Pero Kenny no se tragó esa historia ni por un segundo. Es demasiado inteligente para esa jugada.

Por cierto, realmente no hay lugar para pensar que Kenny podría ser el padre de Annie. Vimos al padre de la Titan Femenina en flashbacks y vimos mucho más de su historia de fondo en los OVA. Su progenitor definitivamente no es Kenny Ackerman.

Foto: WIT Studio AOT 3x10

Varios fanáticos de Attack on Titan explicaron más a fondo esta escena de la temporada 4 y a continuación te compartimos la traducción al español de lo compartido en Reddit. Recuerda que siempre puedes ver los nuevos episodios en Crunchyroll, Funimation y próximamente en Netflix.

Attack on Titan Final Season Episode 62 – The Door of Hope



��Watch: https://t.co/yx7mIUtVMZ pic.twitter.com/PzT6lvzeMk — Crunchyroll (@Crunchyroll) December 20, 2020

“Annie le está diciendo a Reiner y Bert que ha estado tratando de encontrar pistas sobre el Titán Fundador y recuerda que Kenny estaba muy cerca de la familia Reiss (fritz). Así que estuvo bastante cerca de seguir a Kenny y esa conversación fue solo una historia de señuelo para escapar de la situación”, comentó un fanático sobre Shingeki no Kyojin 4x03.

