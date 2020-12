Shingeki no Kyojin 135: SPOILER con triunfal regreso ¡Y Survey Corps al límite!

¡Advertencia de spoilers! Vamos a ver una nueva versión de Survey Corps en el capítulo 135 de Shingeki no Kyojin y estarán luchando contra un amigo. Los “héroes” de Eldia y Marley se enfrentarán a Eren cuando se convierta en un villano puro y veremos más de la fundadora Ymir en el manga.

Es seguro que se acerca una batalla bélica en Attack on Titan 135. Pero antes de eso, La Verdad Noticias te recuerda que la cuarta y última temporada de anime (ahora por MAPPA) se lanzará este 7 de diciembre y los fanáticos están entusiasmados por ello.

Shingeki no Kyojin 135 ¡Spoilers!

Actualmente, el manga de Shingeki no Kyojin creado por Hajime Isayama se encuentra en la etapa final y es muy probable que termine en los próximos 2-3 capítulos. Es seguro que el manga no termine en 2020, pero los capítulos 137-138 marcarán el último capítulo de la serie de acción oscura.

Estos spoilers de Attack on Titan 135 están cubiertos sobre la base de AOT 135 Raw Scans filtrados y si eres sensible a los spoilers, te recomendamos que no leas esta sección y esperes el lanzamiento oficial del manga. En el último capítulo, el Titan Bestia salva a Eren, pero esta vez la historia va a ser diferente.

El cuello del Titán Bestia se destruye y descubren que Zeke Jaeger no está dentro.

Connie grita diciendo que los Colossal Titans todavía se están moviendo y que se están acercando a Fort Salta. Dice que deben hacer algo antes de que los Colosales maten a todos los sobrevivientes.

Deciden que necesitarán dividirse en 2 equipos: Armin, Mikasa, Pieck y Levi intentarán detener a Eren Jaeger. Mientras que en el otro lado: Jean, Connie y Reiner defenderán Fort Salta contra los Colosales.

El grupo de Armin se da cuenta de que hay un cordón unido al titán de Eren, que conduce a su columna vertebral. Van al final de esa cadena y encuentran a Zeke, inconsciente y débil.

Levi decide que mataría a Zeke de inmediato, ya que está alimentando a Eren. Justo cuando Levi toca a Zeke, recibe recuerdos de lo que sucedió en PATHS AMP (los caminos que conectan a todos los titanes).

Mientras tanto, Jean Connie y Reiner luchan contra los Titanes Colosales, pero hay demasiados y no pueden soportar el calor del vapor.

Cuando Survey Corps cree que todo está perdido, Annie aparece en un Titán Volador y los rescata del peligro.

Todos estos son spoilers de Shingeki no Kyojin 135 disponibles en este momento. Recuerda leer el manga de las fuentes oficiales y así apoyar al creador por su trabajo. ComiXology ahora está aceptando pedidos anticipados para el nuevo capítulo. Recordemos que AOT se publica mensualmente en Kodansha Comics.

