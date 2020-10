Shingeki no Kyojin: 10 mejores frases de Petra en todo el anime

El manga de Shingeki no Kyojin terminará en solo unos pocos capítulos más y los fanáticos están tristes de despedirse de los increíbles personajes a los que se encariñaron. ¡Advertencia de spoilers! No todos los personajes vivieron mucho tiempo y Petra forma parte de los que murieron al principio de la historia.

¿Quién es Petra en Attack on Titan?

Ella es el único personaje femenino que se unió al Escuadrón de Levi Ackerman y se acercó mucho a sus compañeros. Petra también se convirtió instantáneamente en una de las favoritas de los fans y todos quedaron devastados después de que la Titán Femenina la asesinara.

A lo largo de su historia, Petra ha dicho algunas cosas muy memorables que los fanáticos recuerdan hasta el día de hoy. La Verdad Noticias decidió recopilar algunas de sus mejores frases y por lo tanto recordamos sus momentos más icónicos en Shingeki no Kyojin.

“¡No hay forma de que pueda ver ya! ¡Ni siquiera han pasado 30 segundos!”

En un intento de matarla, Petra y los otros miembros del Escuadrón Levi cegaron a la Titán Femenina. Los titanes pueden curarse rápidamente, pero Petra no esperaba que Annie recuperara la vista en menos de 30 segundos. Annie solo pudo hacerlo al enfocarse en uno de los ojos.

“¡Sigan las órdenes del capitán!”

Petra siempre fue leal a Levi Ackerman. Incluso había esperado casarse con él, de lo que su padre sólo se enteró después de que ella falleciera. Al enfrentarse a Annie y su Titán Femenino, Levi ordenó a su escuadrón que siguiera retrocediendo en lugar de ayudar a otros miembros del Cuerpo de Exploración a luchar.

Eren no entendía por qué Levi haría esta orden y quería ayudar a los soldados que estaban arriesgando sus vidas. Para convencerlo de que escuchara a su líder, todos los miembros de Levi Squad le dijeron a Eren que hiciera lo que su capitán decía.

“Contamos contigo y espero que cuentes con nosotros”

Después de que los miembros de Levi Squad juzgaron mal a Eren, se sintieron mal y se mordieron las manos para mostrarle su lealtad. Para convertirse en su titán, Eren necesita sangrar y tener un objetivo en mente. Por lo general, se hace sangrar mordiéndose la mano y sus compañeros experimentan el dolor que siente para poder disculparse.

“Escuché que antes de que el capitán levi se uniera al cuerpo de inspección, era un matón notorio en el mercado subterráneo de la ciudad”

La historia de fondo de Levi es uno de los arcos de personajes más interesantes de toda la franquicia y ni siquiera los más cercanos a él conocen toda su historia. Sus fanáticos estaban felices de leer la serie derivada, No Regrets, que explica cómo se unió a Survey Corps. Al crecer en el metro, Levi tenía dos amigos, Isabel y Furlan.

Los tres eran criminales que hicieron un trato con Erwin para unirse a Survey Corps. A cambio, Erwin no los entregaría a la Policía Militar. Si bien su intención inicial era matar a Erwin, terminó siendo muy cercano al comandante y se convirtió en el soldado más fuerte de la humanidad.

“Debes estar decepcionado de nosotros por tener miedo y actuar como tontos”

Eren se transformó inesperadamente al agarrar una cuchara. Fue entonces cuando él y los demás aprendieron que debe tener en mente un objetivo específico para poder usar su titán. Petra y los otros miembros del escuadrón casi lo matan pensando que se estaba convirtiendo a propósito en su titán. Al darse cuenta de que fue un accidente, esto fue parte de la disculpa de ella.

Foto: WIT Studio

“Muere y ten una muerte miserable”

Parecía que los miembros del Escuadrón Levi iban a ser los vencedores de su batalla con la Titán Femenina. Cegaron a Annie y la rodearon. Mientras Petra y sus amigos se preparaban para atacar, estas palabras estaban en la mente de Petra. Poco sabía ella que serían ellos los que sufrirían muertes miserables en la serie de Hajime Isayama.

“Es bastante difícil tomar la decisión correcta”

Eren confió en ellos y siguió las órdenes de Levi de abandonar a otros soldados, aunque pensó que era la elección incorrecta en ese momento. Sin embargo, después de que parecía que habían ganado, Petra le dijo a Eren que habrían fracasado si no confiaba en ellos y que tomó la decisión correcta al poner su fe en sus compañeros.

“Creo que le sorprendió lo tonto que eres, Oluo”

Cuando Eren se unió a Levi Squad, una de las primeras interacciones que tuvo fue con Oluo. Tratando de asustar al miembro más nuevo del grupo, él terminó mordiéndose la lengua mientras montaba su caballo. Petra le dijo lo tonto que era y que no siempre actuaba de esa manera.

“El verdadero capitán Levi es inesperadamente bajo, nervioso, maleducado e inaccesible”

No mucha gente tendría el valor de decir algo malo sobre el hombre más fuerte de Paradis. Sin embargo, eso no impidió que Petra le dijera a Eren que Levi no era realmente lo que la mayoría de la gente esperaba que fuera. Cuando llegaron al castillo de Survey Corps, hizo que su escuadrón hiciera las tareas del hogar y limpiara cada habitación.

“Eren… confía en nosotros”

Las palabras más importantes que dijo Petra le costaron la vida a ella y a sus compañeros en Attack on Titan. Le rogó a Eren que confiara en ellos cuando se retirara de la Titán Femenina. Después de ver que tenían razón, el joven Jaeger puso su fe en ellos y escuchó lo que decían.

Su siguiente orden fue que Eren se retirara mientras retenían a la Titán Femenina después de que ella escapara de la trampa del Cuerpo de Inspección. Petra, Oluo, Eld y Gunther murieron en esa batalla porque el protagonista de Shingeki no Kyojin confiaba en ellos.