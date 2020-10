Shingeki no Kyojin: 10 mejores FRASES de Mikasa Ackerman

Mikasa Ackerman es uno de los personajes principales de Shingeki no Kyojin. Ella es la más fuerte entre Eren Jaeger y Armin Arlert. Incluso en la forma de titán, Eren tendría dificultades para derribar a su hermana adoptiva. Y al ser un miembro del “Clan Ackerman” tiene muchas ventajas en las batallas.

Pero Eren, Armin o cualquiera de los Survey Corps no tienen que preocuparse por enfrentar su ira. Como haría todo lo posible para proteger y ayudar a sus amigos. Desde el comienzo de la serie, Mikasa ha mostrado una excelente visión del poder y una actitud madura en el mundo de Attack on Titan.

Sus muchos diálogos se quedan con los espectadores debido al significado detrás de ellos y en La Verdad Noticias decidimos compartirte 10 de sus mejores frases en Shingeki no Kyojin. ¡Advertencia de spoilers si no has visto las tres temporadas de anime!

Así luce Mikasa en Shingeki no Kyojin

Foto: WIT Studio - AOT Temporada 3

“Soy fuerte. Más fuerte que todos ustedes. Demasiado fuerte. Puedo matar a todos los titanes que hay. Incluso si estoy sola”

Mikasa fue una luchadora desde el principio del anime. En su historia de fondo, se demostró que era una niña promedio que hacía las tareas del hogar y cocinaba con su madre. Poco después, las cosas tomaron un giro oscuro. Tuvo que tomar un arma y apuñalar a una persona con ella. Esto demuestra lo valiente y fuerte que es.

En Trost, cuando todos los reclutas estaban siendo masacrados por titanes. Mikasa saltó entre ellos y los exterminó mientras otros buscaban una salida. Esta frase de la temporada 1 inspiró a otros a luchar y resistir, incluso si eso significaba que podían morir en el proceso.

“Cómelo, come y mantente vivo, no dejaré que te mueras de hambre”

La supervivencia es el tema principal de Attack on Titan. Hay titanes, hambrunas y corruptos: si alguien no es lo suficientemente fuerte, los demás lo pisotearán. Después de la muerte de la madre de Eren, él se convirtió en un niño llorón. Planeaba matar a los titanes, pero ni siquiera podía soportar a los humanos.

Por suerte, Mikasa estaba a su lado. Ella conocía la triste realidad del mundo e hizo una promesa a la madre de Eren. Ella lo obligó a comer y no habría dudado en darle una paliza si hubiera luchado. Mikasa es una chica peligrosa, pero se preocupa mucho por el protagonista.

“Mucha gente que solía preocuparme tampoco está aquí”

Tener una familia que te apoye y te quiera es lo mejor del mundo. Mikasa tuvo un comienzo similar. Ella estaba viviendo una vida normal y feliz hasta que todo cambió. En el camino encontró nuevos amigos e hizo fuertes lazos. Todo lo bueno y lo malo no dura para siempre. Ella se dio cuenta hace mucho tiempo.

Primero, sus padres murieron, luego la madre de Eren y su padre. Más tarde, tuvo que ver morir a todos esos miembros de Survey Corps frente a sus ojos. El caso es que todos han perdido algo para llegar a donde quieren. Todo lo que pueden hacer es mirar hacia el futuro.

“Cuando seas la reina. Deberías golpear ese enano por mí”

Mikasa no es del tipo que traiciona a sus superiores. Ella es leal y respeta a los demás. Pero por momentos, no puede resistirse a hacer un juego de palabras. Sorprendentemente, se trataba del Capitán Levi Ackerman. Son de los mismos antepasados y tienen el mismo nivel de habilidad.

¿Qué pudo haber hecho Levi para merecer su odio? De todos modos, Mikasa se dio cuenta de que Historia pronto se convertiría en reina y tendría un estatus más alto que todos sus superiores. Ella la desafió a golpear a Levi cuando se convierta en la reina. Y resultó bastante épico.

“Si cree que es natural que la gente muera por los demás. Estoy segura de que comprenderá que, a veces, el sacrificio de una sola vida preciosa puede salvar a muchos otros”

Esta única frase es la esencia de Shingeki no Kyojin. A lo largo del espectáculo, ha habido toneladas de sacrificios. A los soldados se les enseñó que la supervivencia de la humanidad depende de sus hombros y si no luchan en el lugar. Al día siguiente, los titanes llegarán a sus familias.

Entonces es mejor luchar y morir. Pero el 1% superior que estaba moviendo los hilos nunca tuvo esta pasión. En Trost, una persona poderosa similar se mostró necia a hacer retroceder su carro, hasta que llegó Mikasa, golpeó a sus dos guardaespaldas y lo amenazó con retroceder en su carro. Fue muy servicial después de eso.

“Así es... este mundo... es cruel. Me di cuenta de que vivir era como un milagro”

Hajime Isayama creció rodeado de naturaleza. ¿Qué diferencia hay si los titanes comen humanos y los humanos comen animales? Es la ley de la naturaleza. sólo los más fuertes sobreviven y los débiles perecen. Por lo tanto, estar vivo es una bendición en sí mismo.

Mikasa era una niña pequeña cuando su padre solía cazar para ella y vio cómo los insectos se comen unos a otros. Por eso, para sobrevivir, se manchó las manos de sangre desde muy joven. Sin duda uno de los momentos más emotivos del personaje.

“Mi bufanda, gracias por envolverme siempre con ella”

Eren siempre ha apoyado a los demás. Si pudiera, entonces lucharía contra todos los titanes él solo y nunca dejaría que sus compañeros estuvieran en una situación de vida o muerte. A una edad temprana, él solo manejó a Mikasa rescatada apuñalando a los secuestradores.

Incluso después de ese evento, se compuso y le dijo a Mikasa que no se preocupara envolviéndola con su bufanda. Desde entonces, Mikasa se ha vuelto cariñosa con él. A estas alturas está claro que está locamente enamorada de él y esta línea es lo más cerca que ha estado de confesar su amor.

“Cree en tu propio poder”

Desde que obtuvo el poder de Attack Titan, Eren se ha convertido en una parte importante de las represalias de la humanidad contra los titanes. Por tanto, su vida se valora muy por encima de la de un soldado medio. Esto le hizo dudar de sí mismo. ¿Tenía algún sentido la vida de todos esos soldados que murieron por él?

Afortunadamente, siempre que su mente divague en estos pensamientos. Sus amigos, Mikasa y Armin, están ahí para sacarlo. Después de que Eren tapara un agujero en Wall Maria, Mikasa estaba allí para felicitarlo y motivarlo para que pueda lograr más.

“Hay un número limitado de vidas que puedo valorar y decidí quiénes eran esas personas hace seis años..."

"Así que no deberías intentar pedir mi lástima. Porque ahora mismo, no tengo tiempo que perder ni espacio en mi corazón”. ¿Es mejor enamorarse y perderlo todo o nunca enamorarse en primer lugar?

Mikasa ha estado en este dilema durante demasiado tiempo, después de perder a sus padres y a los padres de Eren. Ahora, ella no se apega demasiado a una cosa y está lista para tirarlo todo cuando surja la necesidad. ¡Spoiler! Por eso fue tan fácil atacar a los traidores Reiner y Bertholdt.

“No quiero perder la pequeña familia que me queda”

Mikasa siempre ha sido la que rescató a Eren y Armin. Hubo innumerables momentos en los que Eren, incluso con sus poderes de titán, tuvo que depender de ella para obtener ayuda. Este personaje femenino está por encima del nivel de un soldado promedio y cuando está furiosa, iguala al Capitán Levi en nivel de habilidad.

Te recomendamos leer: Shingeki no Kyojin: Todo lo que debes saber de Attack on Titan

La idea de perder a Eren y Armin la dejaría destrozada. Mikasa ha perdido demasiado en el universo de Shingeki no Kyojin y ahora hará cualquier cosa para proteger a los dos. Sin embargo, los acontecimientos del manga le han dado un difícil escenario para cumplir este juramento.