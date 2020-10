Shingeki no Kyojin: 10 cosas que puedes esperar en la temporada 4

Shingeki no Kyojin se dirige a su cuarta y última temporada de anime en diciembre, poniendo fin a la historia de la lucha de la humanidad contra los Titanes. Han pasado muchas cosas desde que el Titán Colosal derribó Wall Maria y cambió las vidas de Eren, Armin y Mikasa para siempre.

Estos personajes de Hajime Isayama se han acercado mucho más a comprender de dónde vinieron los Titanes y cuál es su propósito; aunque todavía no lo han dado a conocer por completo en la animación. Entonces, ¿qué podemos esperar en la temporada 4?

Los fanáticos del manga Attack on Titan tienen una idea de hacia dónde se dirige la historia, pero los observadores de solo anime pueden ser menos sobre cómo esta serie planea terminar las cosas en solo una temporada más.

10 - Un salto en el tiempo

La historia salta varios años hacia el futuro luego de la reciente pelea en el distrito de Shinganshina. Por lo que parece, la cuarta temporada del anime se apegará a este guión. El avance muestra a un Eren de apariencia mayor, así como a Reiner con barba.

Eso significa que los eventos que siguen, probablemente también serán los mismos del manga. Dado que la cuarta temporada tiene mucho que incluir en solo 20 episodios más, tiene sentido que el anime incluya el salto en el tiempo. De lo contrario, el nivel de progreso que ha logrado Survey Corps simplemente no cuadraría.

9 - Un cambio de perspectiva

Junto con el salto de tiempo, el manga de Shingeki no Kyohjin cambia a Marley temporalmente, dando a los lectores la perspectiva de Reiner y sus camaradas. El avance de la temporada 4 insinúa que los fanáticos se encontrarán con los amigos, la familia y el sucesor de Reiner en los próximos episodios.

Básicamente, pueden esperar comprender un poco mejor a los que viven en Marley antes de que termine el anime. Los espectadores se encontrarán con los Eldianos que viven allí y se pondrán al día con Reiner cuando regrese a casa.

Un vistazo a los nuevos personajes de AOT

8 - Nuevos personajes de Attack on Titan

Dado el cambio de perspectiva, los fanáticos pueden esperar conocer nuevos personajes durante la cuarta temporada de Attack on Titan, algo que el avance ya ha revelado. La prima de Reiner, Gabi, y sus amigos son probablemente las caras nuevas más notables que se unirán a la refriega durante la última temporada.

Estos niños viven en la zona de internamiento de Eldian de Marley y se están entrenando para convertirse en la próxima generación de Titanes Camabiantes. Será interesante ver cómo esta generación más joven juega con la conclusión del anime, y si terminarán o no con un mundo mejor que en el que nacieron Eren y Reiner.

7 - Un mundo más grande

Hablando del mundo de Attack on Titan , el final de la tercera temporada abrió las cosas considerablemente, presentando a los fanáticos el concepto de Marley y Eldia, y también mostrando a Eren y sus amigos yendo más allá de los muros que nunca antes.

Los lectores de manga saben que este es solo el comienzo de la expansión de este mundo, y si el anime sigue los pasos del material original, el escenario está a punto de hacerse aún más grande a medida que los espectadores se dirigen a los episodios finales. Va a ser mucho para asimilar.

6 - Guerra total

Cuando comienza el siguiente arco del anime, Eldia y Marley están completamente en guerra, y se han llevado a cabo varias batallas en el transcurso del salto de tiempo. Ya no se trata sólo de misiones de Survey Corps para mantener a Eren lejos de Bertolt y Reiner; las cosas han avanzado y la tecnología también ha mejorado.

Los fanáticos que se dirigen a la cuarta temporada pueden esperar que los personajes maduren y estén preparados para pelear una guerra cuando los veamos nuevamente. También pueden anticipar un Eldia mucho menos indefenso.

Con los Survey Corps e Historia liderando el camino, la civilización detrás de los muros ha progresado lo suficiente como para convertirse en un enemigo formidable para Marley cuando llegue la batalla final producida por MAPPA en lugar de WIT Studio.

5 - Muertes de personajes importantes

¡Spoiler! Con una guerra completamente en marcha, y la gran conclusión acercándose, los fanáticos pueden anticipar algunas muertes de personajes importantes antes de que termine la cuarta temporada de Attack on Titan.

El manga, que aún no ha terminado oficialmente, ya ha eliminado algunas de las caras favoritas de los fanáticos en capítulos recientes, y es poco probable que el anime se desvíe de puntos tan importantes de la trama. Además de eso, existe una gran posibilidad de que se desarrollen algunas tragedias más antes de que el manga termine oficialmente.

4 - Un Eren Jaeger sanguinario

Aquellos que han leído el manga, saben que Eren sigue un camino mucho más oscuro después de los eventos de la tercera temporada, y no hay razón para pensar que el anime se apartará de esto. La serie nunca se ha alejado de los lados más oscuros de los personajes, y Eren seguirá obsesionado en la venganza.

Por supuesto, es posible que los capítulos finales del manga arrojen una bola curva e intenten redimir algunas de las cosas que hace Eren. Aun así, los fanáticos pueden esperar un cambio importante antes de que Jaeger llegue allí. Y es muy posible que termine la serie como un antihéroe o un villano.

Tendremos a Annie "Titán Femenino" de regreso

3 - Regreso de personajes importantes

Cualquiera que pensara que Shingeki no Kyojin se había olvidado de Annie Leonhart se sorprenderá gratamente al saber que, no, el manga y el anime no abandonaron esa historia por completo. De hecho, el manga ha regresado a Annie retenida en el hielo, y una breve toma de Armin arrodillado frente a su forma congelada en el tráiler lo confirma.

Esta es una buena noticia para los fanáticos, porque muestra que los escritores no solo están dejando abiertos los puntos de la trama. Están planeando atar cabos sueltos durante la próxima temporada, y eso hace que sea más dramático el final definitivo.

2 - Más detalles sobre los Titanes

Con un enfoque en Marley, el regreso de Annie y la reflexión de Reiner, parece obvio que los fanáticos aprenderán más sobre los Titanes y los Titanes Cambiantes de cara a la última temporada del programa. El final de la temporada 3, ya arrojó grandes revelaciones a los espectadores y un desarrollo que fue más oscuro de lo que nadie anticipó.

Aunque la temporada final tiene que concluir, tendrá que profundizar un poco más en la historia que rodea a los Titanes. Si la historia sigue al manga, los fanáticos también se encontrarán con un último Titan Cambiante; mismo que te causará escalofríos.

Foto: MAPPA "Segundo póster de la temporada 4"

1 - Un final lleno de acción

Dado que el manga todavía está en marcha, es posible que, aunque el tráiler sugiere que la historia se apega a sus ritmos principales, el final podría ser diferente de lo que Hajime Isayama ha planeado. Sin embargo, independientemente de cuán fiel al manga sea el final real del anime, una cosa es segura: la temporada final estará llena de acción y suspenso.

Es probable que la temporada 4 de Shingeki no Kyojin llegue a una conclusión satisfactoria, sin importar cuántas libertades se tomen en MAPPA. ¿Cuándo nos ha fallado este anime antes? Más que cualquier otra cosa, los fanáticos deben prepararse para un clímax intenso y potencialmente trágico de esta historia.