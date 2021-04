Shingeki No Kyojin: Las revelaciones más impactantes tras el final del manga

Hoy jueves 9 de abril de 2021 finalizó la popular serie de manga de Shingeki No Kyojin, también conocida como Attack on Titan, la cual entrenó su número #139, marcando así el final de una temporada de casi 12 años de publicaciones mensuales, donde miles de fans quedaron decepcionados y otros satisfechos.

El creador del manga Hajime Isayama agradeció a sus fans por el respeto que tuvieron al no hacer spoilers sobre el último número de su serie antes de su publicación, mismos que se mantuvieron al mínimo y esperaron pacientes a su estreno, demostrando el gran respeto que le tienen al escritor.

Tras la liberación del último capítulo del manga, se aclararon dudas que mantuvieron una gran incógnita por años, haciendo aún más sorprendente el final de la serie, y a continuación, te hablaremos de los momentos más memorables que tuvieron conclusión en el manga de Shingeki No Kyojin.

Shingeki No Kyojin llegó a su fin

El manga de Shingeki No Kyojin terminó en el número 139

Esta serie creada por Hajime Isayama, tuvo su primera publicación el 9 de septiembre de 2019, causando un gran impacto debido a la temática de su obra, donde los protagonistas principales eran los titanes, seres humanoides gigantes que devoraban a los humanos.

Con el avance de la serie, la trama comenzó a volverse más compleja, y los lectores que se convirtieron en fans notaron que la historia no solo trataba de monstruos comiendo personas, sino que tenía un trasfondo mucho más antiguo y oscuro.

Tomó muy poco tiempo para que la serie se hiciera popular entre la comunidad lectora de manga, aunque en la cultura general se mantuvo en el anonimato, esto hasta la salida de su adaptación al anime, la cual llegó el 6 de abril del año 2013, cuatro años después de su creación original.

Desde el primer episodio del anime, los espectadores quedaron atrapados por la violencia y crueldad a los que fueron expuestos los personajes, algo que atrapó a muchos, incluso a quienes no eran fanáticos de series de anime, y Shingeki No Kyojin comenzó a ganar mucha popularidad.

La serie cuenta actualmente con cuatro temporadas, y la segunda parte de su temporada final llegará en aproximadamente 10 meses, donde probablemente podamos ver algunos de los sucesos más impactantes que nos dejó el manga en su capítulo final, y los cuales te mostraremos a continuación.

Cabe mencionar que si no has leído el último capítulo del manga o sólo has visto el anime, te advertimos que esta nota que te presentaremos en La Verdad Noticias contiene spoilers, razón por la que te recomendamos que la leas bajo su propio riesgo.

Los momentos más memorables de Shingeki No Kyojin

Shingeki No Kyojin: Las revelaciones más impactantes tras el final del manga

Las últimas 50 páginas del manga nos dieron momentos realmente impactantes, donde se concluyó la lucha entre Eren Jaeger y la humanidad, así como revelaciones de sucesos del pasado y las verdaderas motivaciones del protagonista que lo orillaron a convertirse en un monstruo.

Asimismo, vimos el final de algunos de los personajes que fueron una pieza importante para la serie a lo largo de sus 139 capítulos, donde mientras unos terminan sin nada, otros consiguieron un cierre tras todo el sufrimiento por el que pasaron al enfrentarse a su extinción.

Por otro lado, los titanes finalmente fueron eliminados, tal y como se planteó desde el principio de la serie, pero esto sucedió a un gran costo, pues el protagonista Eren Jaeger fue uno de los que tuvo uno de los peores finales, siendo una de las razones principales del disgusto de algunos fans.

Si eres lector frecuente del manga o seguidor del anime, probablemente tuviste algunas dudas con momentos específicos de la historia y los cuales nunca se pudieron aclarar… hasta el final, pues una de las escenas conectó el origen y el final de la serie con un sólo momento, el cual fue uno de los que marcó a la serie y fue la causa de todos los sucesos.

El triste final de Eren Jaeger

El protagonista de la serie tuvo un final muy triste

Desde el principio de la serie vimos cómo el protagonista juró acabar con todos los titanes después de observar la muerte de su madre siendo devorada por uno de ellos, asegurándose de cumplir su promesa a como dé lugar tras ingresar a la legión de reconocimiento.

Tras adquirir el poder del titán de ataque (y del titán fundador), Eren comenzó a avanzar en su plan para eliminar a los titanes, siendo este su objetivo principal, además de ser libre, pero esto cambió cuando tuvo contacto con Historia por primera vez, accediendo al poder oculto de su titán.

Al entrar en contacto con alguien de la familia real, Eren Jaeger pudo ver las memorias del futuro de su titán, y fue aquí cuando su objetivo cambió, además de que se dio cuenta de que jamás podría ser libre porque otras civilizaciones querían exterminar a los eldianos de la isla Paradis.

Eren entonces comprendió cuál era el propósito que debía cumplir, cambiando su personalidad y sus enemigos, ya que ahora su misión era exterminar a toda la humanidad para que sus amigos y su gente finalmente pudieran ser libres, incluso a costa de su propia vida y su libertad.

La promesa cumplida de Eren Jaeger

Eren Jaeger consiguió eliminar a todos los titanes

Eren tuvo que convertirse en el enemigo de toda la humanidad, incluso de sus amigos, aunque al final logró su cometido, pues cumplió su promesa de eliminar a todos los titanes de la existencia y darle libertad a sus amigos, aunque el precio que tuvo que pagar fue renunciar a sus propios sueños y a su vida.

Tras el cambio de actitud que tuvo Eren Jaeger al final del capítulo 139, muchos fans no estuvieron de acuerdo tras verlo por meses como un genocida sin remordimientos, aunque secretamente hizo esto para poder llevar a cabo su plan y darle libertad a los eldianos de una vez por todas.

Como podemos recordar, en el penúltimo capítulo, personajes como Jean, Connie, Gabi y otros se convirtieron en titanes, lo que prácticamente los ‘mató’, pero tras el último sacrificio de Eren para cumplir su promesa de eliminar a los titanes, todas las personas convertidas regresaron a la normalidad.

En algunos paneles, muchos personajes agradecieron a Eren por cumplir su promesa sacrificando su vida, pues incluso personajes como la madre de Connie, quien fue convertida en titán por Zeke Jaeger, el titán bestia en Ragako, regresó a la normalidad, mientras que incluso los titanes cambiantes desaparecieron definitivamente de la faz de la tierra.

El protagonista como héroe y villano

Eren fue el protagonista y villano de la serie

El hecho que incluso Eldia y Marley se aliaran para matar a Eren Jaeger demostró que el era el verdadero enemigo de la humanidad, sin embargo, en las primeras páginas del último número, durante la conversación entre Eren y Armin, se reveló el verdadero motivo de las acciones del protagonista, que al final conducirían a la salvación de la gente.

Ya se sabía que el titán de ataque tenía el poder de viajar en el tiempo a través de las memorias de sus portadores, y que incluso Eren fue quien manipuló a su padre para robar el titán fundador de Frieda Reiss, mismo que le sería heredado poco después por su padre, siendo él mismo quien orquestó todo.

Durante el primer ataque a la muralla, vemos a Bertholdt saliendo del titán colosal, cuando el titán de Dina Fritz pasa cerca de él, pero por alguna extraña razón lo ignora, algo que generó una duda que no fue resuelta hasta el número final, pues se suponía que debía morir.

El protagonista causó el suceso que desarrolló toda la historia

Eren le dijo a Armin que en ese momento, Bertholdt no estaba destinado a morir, y fue él quien dio la orden al titán de Dina Fritz para ignorarlo, y la dirigió a donde se encontraba su madre Karla, siendo Eren el culpable indirecto de la muerte de su madre al ser devorada por el titán.

Tras ver sus memorias del futuro, Eren se dio cuenta que necesitaba hacerlo para darse a sí mismo la motivación y el odio hacia los titanes y que la historia siguiera su curso tal y como había visto en sus premoniciones al tocar la mano de Historia.

Asimismo, Bertholdt fue salvado ya que su muerte estaba predestinada años después, siendo devorado por Armin para robarle su poder, ya que él sería una pieza clave para completar su misión y liberar a Eldia, algo que dejó a miles de fans en shock tras descubrir la verdad después de más de 10 años.

La verdadera esclavitud de Ymir

Shingeki No Kyojin: Las revelaciones más impactantes tras el final del manga

Todo aquel que vio la serie sabe que Ymir fue una esclava que hizo contacto con el demonio de la tierra y obtuvo el poder del titán fundador, y aunque prácticamente era una diosa, siguió ciegamente las órdenes del rey Fritz, quién dividió sus poderes tras su muerte entre sus tres hijas, a quienes obligó a devorar su cadáver.

Asimismo, el rey Karl Fritz aprovechó el poder del titán fundador para implantar una orden en los descendientes de la familia real para que no pudieran activar el retumbar de la tierra cuando obtuvieran el poder, y esta razón fue por la que Ymir estuvo siendo esclavizada por 2000 años.

Aunque fue el mismo rey quien la mandó a matar por dejar escapar a un cerdo, Ymir continuaba obedeciéndolo incluso tras convertirse en titán, siendo Eren quien finalmente reveló la verdad de esto, pues durante su conversación con Armin, le confesó que la fundadora amaba al rey Fritz, y por eso obedeció sus órdenes por tanto tiempo.

Por otro lado, le reveló que fue Mikasa quien realmente liberó a Ymir, pues en el penúltimo número vemos como ella observa a lo lejos cuando Eren es decapitado por Mikasa, a pesar de que ella lo amaba profundamente, lo que le permitió finalmente liberarse del ‘amor’ hacia el rey Fritz que la había esclavizado por 2000 años.

La redención de Eren Jaeger

El protagonista siempre se mantuvo fiel a su personalidad

Uno de los momentos más impactantes de la serie, fue cuando Eren le confesó a Mikasa que la había odiado desde que eran niños, aunque esto nunca fue cierto, y sólo lo hizo para lastimarla y ponerla en su contra, para que no lo siguiera en su misión, pues él ya sabía que su destino era la muerte a sus manos.

Eren Jaeger le confesó a Armin que no quería morir, y que sólo quería estar con Mikasa y el resto de sus amigos para vivir libre y tranquilamente, algo que decepcionó mucho a los fans al ver al protagonista llorar y lamentarse después de todas las atrocidades que hizo a lo largo de la serie, aunque en realidad, Eren nunca quiso hacer lo que hizo, pero no tuvo otra opción.

Sabía que Mikasa no podría seguir viviendo sin él, y le reveló a Armin que quería que ella le guardara un luto de 10 años a pesar de morir, aunque luego recapacitó y dijo que deseaba que lo olvidara y fuera feliz.

Tras asesinar a Eren, Mikasa tomó su cabeza y le dijo a Armin que se iría para darle sepultura, llevándolo al árbol donde le gustaba descansar, y el cual sería su lugar de descanso eterno, siendo este el mismo lugar que apareció durante la primera escena de la serie.

A pesar de haber asesinado a miles de personas Eren finalmente pudo ser libre al morir, pues logró cumplir su promesa, salvando a sus mejores amigos y eliminando de una vez por todas a los titanes aunque le costó su propia vida.

El final de Levi Ackerman

Levi logró cumplir la promesa que le hizo a Erwin Smith

Este es probablemente uno de los personajes más queridos de la serie, además de ser conocido como el soldado más fuerte de la humanidad, fue uno de los que más sufrió durante la serie, perdiendo prácticamente a todas y cada una de las personas queridas que tenía en su vida.

Durante los últimos capítulos, Levi comenzó a debilitarse, perdiendo uno de sus ojos y dos de sus dedos, aunque al final cumplió su promesa y consiguió asesinar a al titán bestia (Zeke Jaeger), tal y como le prometió a Erwin Smith antes de que hiciera la carga suicida en su última batalla.

Después de la muerte de Eren y la desaparición de los titanes, podemos ver a un Levi Ackerman moribundo, y durante los que serían sus últimos momentos, vuelve a ver a Erwin, Hange, Petra y todos sus compañeros asesinados por los titanes y víctimas de las guerras.

A quienes les agradeció ya que gracias a ellos y a que ‘entregaron sus corazones’, finalmente pudieron lograr su cometido y liberar al mundo de los titanes, terminando con Levi haciendo el saludo de la legión de reconocimiento con el puño en el pecho.

Para buena o mala suerte, Levi Ackerman no murió, pues en las últimas páginas se le puede ver acompañado de Falco Grice y Gabi Braun, aunque sus días como soldado terminaron, pues tras los daños que sufrió, se quedó en una silla de ruedas, aunque no se confirmó si está paralítico.

La despedida de Jean, Connie y Sasha

El reencuentro de los personajes fue de los más emotivos del capítulo

Uno de los momentos más brutales de la serie fue la muerte de Sasha Blouse a manos de Gabi Braun, siendo una de las escenas que logró animarse en la primera parte de la última temporada del anime, y que afectó más que nada a Connie y Jean, quienes eran sus mejores amigos.

Tras la desaparición de los titanes, entre los ‘fantasmas’ que todos vieron, los personajes pudieron observar por última vez a su mejor amiga, quien les sonrió dándoles a entender que todo estaría bien y que finalmente podrían ser felices, para después desaparecer para siempre.

Esta fue una de las escenas más emotivas del número final del manga de Shingeki No Kyojin, ya que aunque Sasha no fue uno de los personajes principales en el desarrollo de la historia, se convirtió en uno de los más queridos por los fans por su peculiar actitud, como su peligrosa adicción a la comida.

La vida de Mikasa tras la muerte de Eren

Shingeki No Kyojin: Las revelaciones más impactantes tras el final del manga

Mikasa Ackerman fue quien compartió los últimos momentos de Eren Jaeger antes de asesinarlo, logrando finalmente darle el beso que tanto ansió, el cual solo pudo conseguir tras cortarle la cabeza para acabar finalmente con la amenaza que representaba, siendo lo más difícil para ella al jurar protegerlo desde que se conocieron.

Ella fue quien enterró la cabeza de Eren debajo del árbol donde solían descansar cuando eran niños, y aunque ella no lo pudo escuchar directamente, Eren realmente la amaba y de una u otra forma lograron estar juntos, ya que Mikasa continuaría recordándolo por muchos años más.

Tras resignarse a la muerte de Eren después de tres años, la bufanda de Mikasa comienza a caerse, lo que podría interpretarse como que ya no tenía motivos para vivir, tal como pasó durante la ‘muerte de Eren’ en su primera batalla, pero en esta ocasión, fue él mismo quien le dio una nueva oportunidad.

De un momento a otro, un ave se acerca a Mikasa y le coloca la bufanda nuevamente, por lo que muchos creyeron que Eren reencarnó en ese pájaro y finalmente cumplió su sueño de ser libre, y al percatarse de esto, Mikasa entendió el mensaje y procedió a decir el último diálogo de la serie.

Este personaje fue uno de los primeros en aparecer en la serie, tanto del manga como del anime, y era justo que tuviera la escena final, donde se le puede ver junto a la tumba de Eren, mientras le agradece por haberle puesto la bufanda, la prenda que nunca se quitaba y ahora era lo único que le quedaba de su amado.

El verdadero desenlace de Shingeki No Kyojin

Eren Jaeger murió para salvar a sus amigos y darles libertad

Aunque Eren cumplió su promesa y logró eliminar a los titanes, la guerra no se detuvo, pues incluso después de su muerte, los marleyanos apuntaron sus armas contra los soldados de Eldia, y años después, las diferencias entre países se mantenían, aunque ahora los conflictos eran como cualquier otro sin la existencia de los titanes.

Para tratar de completar el sueño de Eren, Armin viaja junto al resto de la unidad sobreviviente de la legión de reconocimiento, así como con Reiner, Annie y Pieck, buscando que Marley y Eldia vean que pueden coexistir al verlos a ellos juntos tras haber luchado unos contra otros durante tantos años.

Por otra parte, Eldia se consolidó como una fuerza militar creada por los Jaegeristas, la facción militar que se formó para apoyar a Eren durante los momentos cruciales de su plan, y que emocionó a los fans al mostrar el regreso de personajes como Rico, quien había desaparecido y se presumía muerta.

Lo que veremos en el anime de Attack on Titan

La serie regresa en invierno de 2021

El último episodio de la serie de anime fue el número 15, donde vemos la emboscada de los soldados marleyanos contra Eren, misma que falla y consigue transformarse, sólo para observar una flota de dirigibles acercándose a la muralla Sina, donde Eren espera a Reiner para su batalla más violenta.

Estos sucesos toman lugar en el manga número 117, por lo que todavía quedan 22 episodios para animar en la serie, y en los que ocurren los hechos más impactanctes de la obra ya que se acerca el final definitivo.

La batalla de Eren vs Reiner, la transformación de Falco Grice en Titan, la muerte de Zeke Jaeger a manos de Levi Ackerman y la transformación final de Eren al obtener el poder absoluto del titán fundador son sólo algunos de los puntos más críticos del manga.

Desafortunadamente, debido a lo complicado que es adaptar los capítulos en la animación, es probable que algunas de estas escenas no se vean en el anime, ya que todavía no se sabe cuál será el estudio a cargo después de que Mappa declaró que se retiraba tras la primera parte de la temporada final.

Hasta el momento sólo se puede esperar el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada del anime que llegará en los próximos 10 meses, donde muchos fans que ya han leído la historia esperan ansiosos para ver las brutales y emocionantes escenas de las páginas del manga animadas en el anime.

