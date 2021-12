Shiloh, hija de Angelina Jolie es la única que no le dará la espalda a Brad Pitt

La adolescente ha decidido ser el respaldo de su famoso padre/Foto: Vanity Fair y Vanidades

La primera hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, Shiloh Nouvel es la única de los seis hijos de la ex pareja que está mostrando un apoyo incondicional al actor durante el proceso de divorcio. Además, la adolescente de 15 años de edad, se siente frustrada y con ansiedad, debido a las festividades decembrinas no las podrá pasar con su padre.

De acuerdo con el medio Ok Magazine, una fuente cercana a la familia Jolie-Pitt ha revelado que Shiloh es la que más ha apoyado a Brad durante todo el proceso de separación: “A veces, Shiloh es la única (de sus hermanos) que no parece estar dispuesta a darle la espalda a Brad”, aseguró el informante.

Como te informamos en La Verdad Noticias, la hija de Angelina Jolie enamoró con su nuevo cambio de look, ya que la joven ha dejado a un lado su estilo andrógino y tomboy que usaba en su infancia, para adoptar una imagen mucho más femenina.

La hija de Angelina Jolie sufre por no poder ver con frecuencia a su padre

La joven es quien más defiende a Brad Pitt/Foto: Life & Style

La primogénita biológica del ex matrimonio está pasando por un difícil momento con el divorcio de sus padres, pero a diferencia de sus hermanos, Shiloh no sólo quiere estar con su madre, sino que también disfruta de convivir con su padre, algo que ahora casi ya no puede hacer debido a que no puede viajar entre una casa y otra con frecuencia.

“Shiloh está desesperada por ver a su padre, pero las circunstancias lo hacen imposible, aparte de un viaje rápido a su casa, aquí y allá”, revela el informante refiriéndose a las cortas y esporádicas visitas que el actor hace a sus hijos.

Y es que Maddox de 20 años y Pax de 18 años, siguen culpando a Brad Pitt por la separación familiar de los Jolie-Pitt, algo con lo que Shiloh no está de acuerdo, y por lo que suele defender a su padre. Mientras que el resto de los hijos, Zahara de 16 años y los gemelos Knox y Vivienne de 13, también están respaldando a Angelina.

Brad Pitt podría perder derechos de paternidad

El divorcio de "Brangelina" se ha extendido debido al conflicto por la custodia de los hijos/Foto: Milenio

La batalla legal de divorcio que se ha vuelto una de las más largas del espectáculo sigue avanzando. El medio estadounidense precisa que el reciente revés que sufrió el actor en el tribunal frustró sus intenciones de tener mayor contacto con sus seis hijos, por lo que sus derechos de paternidad se están viendo reducidos.

Como los hijos mayores han declarado de manera negativa contra Brad Pitt, quien está logrando la ventaja en el juicio es la actriz. Y aunque la hija de Angelina Jolie, Shiloh Nouvel, se ha mostrado muy cercana a su mamá en los últimos meses, aún “le cuesta aceptar que no va a pasar” la Navidad y Año Nuevo con su padre.

