Shia LaBeouf y Margaret Qualley se separan tras demandas contra el actor

Hace unas semanas te informamos en La Verdad Noticias que el actor de Transformers, Shia LaBeouf había sido demandado por su ex novia FKA Twings, por presunta violación y agresión sexual cuando fueron pareja. Ante este escándalo, ahora se ha revelado que el actor y Margaret Qualley han terminado su relación.

De acuerdo con la revista People, la actriz Sarah Margaret Qualley, hija de la reconocida Andie McDowell y de Paul Qualley, decidió ponerle punto final a su romance con LaBeouf, después de que recibiera una “reacción negativa” en medio de los escándalos sexuales de Shia.

Una fuente confesó a la revista que Margaret no quiere afectar su carrera como actriz, por lo que decidió terminar con Shia. La última vez que se vio juntos a los actores fue el 4 de enero en Los Ángeles; sin embargo, la fuente informó a People que ellos se separaron desde el 2 de enero.

Shia y Margaret se ha separado. La actriz no quiere que los escándalos de LaBeouf interfieran en su creciente carrera artística/Foto: La Vanguardia

La fuente también dijo que los actores "Están en diferentes lugares de sus vidas". Margaret Qualley de 26 años ahora está por comenzar con la filmación de una película en Canadá, mientras que Shia de 34 años está enfrentando una serie de acusaciones en su contra, lo que ha hecho que pierda fans y proyectos laborales.

Asi inició el romance de Shia LaBeouf y Margaret Qualley

Los artistas se conocieron cuando participaron en el erótico video musical “Love Me Like You Hate Me”, de Rainey Qualley, también conocida como Rainsford. Aunque Qualley y LaBeouf trataron de mantener en bajo perfil su romance, en diciembre fueron captados muy románticos, justo unos días después de la demanda contra el actor.

Margaret y Shia tenía sólo unos meses de romance, y parecía que entre ambos había mucha química/Foto: CNN

El abogado de Shia Labeouf declaró para el medio E! News, que el actor actualmente se encuentra tratando de superar sus problemas de adicciones que supuestamente lo llevaron a cometer los actos violentos que alguna vez hizo.

