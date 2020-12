¿Shia LaBeouf es un presunto AGRESOR sexual? Su ex novia FKA Twigs lo demanda/Foto: Los 40 y Page Six

Shia LaBeouf acaba de ser demandado por su ex novia, FKA Twigs, quien afirma que abusó físicamente de ella, la atormentó y le transmitió una ETS.

FKA Twigs describe en su nueva demanda horribles acusaciones de abuso. Afirma que Shia una vez la estrelló contra un coche e intentó estrangularla. Ella también afirma que mientras conducían, él sacó una pistola y afirmó que había matado a perros callejeros antes porque quería saber cómo se sentía quitar una vida, para poder tener la mentalidad de un asesino.

Ella continúa afirmando que estaba tan celoso que literalmente contaba la cantidad de besos que le daba en un día determinado y la regañaba si no alcanzaba el objetivo. Ella dice que estaba paranoico y que dormía con armas de fuego porque temía que los pandilleros lo persiguieran.

En cuanto al reclamo de agresión sexual, ella dice que él le dio a sabiendas una ETS, que cree que contrajo en 2019, y dice que confesó y dijo que tuvo un brote pero lo cubrió con maquillaje. También afirma que al menos otra mujer con la que Shia tenía una relación contrajo la enfermedad.

FKA Twigs dice que no está demandando porque quiere dinero, más bien dice que presentó una demanda porque quiere advertir a otras mujeres, "Shia LaBeouf lastima a las mujeres". Ella está demandando por daños no especificados.

Shia y la cantante FKA Twigs fueron novios entre 2018 y 2019, sin embargo, el actor y la artista de 32 años se separaron por los fuertes conflictos que tuvieron al estar juntos/Foto: Pop Sugar

¿Shia LaBeouf aceptó ser culpable?

Shia LaBeouf le dijo al medio NYT: "Aunque muchas de estas acusaciones no son ciertas. No estoy en condiciones de defender ninguna de mis acciones. Les debo a estas mujeres la oportunidad de ventilar sus declaraciones públicamente y aceptar la responsabilidad por lo que he hecho. Como alguien en recuperación, tengo que afrontar casi a diario recordatorios de las cosas que dije e hice cuando bebía".

El actor continuó: "Siempre ha sido fácil para mí aceptar la responsabilidad cuando mi comportamiento se refleja mal en mí mismo, pero es mucho más difícil aceptar el conocimiento de que puedo haber causado un gran dolor a los demás".

"No puedo reescribir la historia. Solo puedo aceptarlo y trabajar para ser mejor en el futuro. Escribo esto como un miembro sobrio de un programa de doce pasos y en terapia para mis muchos fracasos", declaró LaBeouf.

Finalmente terminó diciendo: "No me he curado de mi trastorno de estrés postraumático y alcoholismo, pero estoy comprometido a hacer lo que tengo que hacer para recuperarme, y por siempre lamentaré a las personas que pude haber lastimado en el camino".

