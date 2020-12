Shia LaBeouf busca tratamiento "a largo plazo" tras denuncia de FKA twigs

El abogado de Shia LaBeouf dice que el actor "necesita ayuda" y que están buscando un "tratamiento hospitalario a largo plazo" para él, ya que enfrenta una demanda por conducta sexual inapropiada presentada por su ex novia, FKA twigs.

FKA twigs acusa a Shia LaBeouf, su coprotagonista en su película autobiográfica Honey Boy, de agresión sexual, agresión e infligir angustia emocional y también alega que él a sabiendas de su condición le dio una enfermedad de transmisión sexual.

"Shia necesita ayuda y él lo sabe", dijo el abogado de LaBeouf, Shawn Holley, "Estamos buscando activamente el tipo de tratamiento hospitalario significativo, intensivo y a largo plazo que él necesita desesperadamente".

Shia LaBeouf no ha sido acusado de ningún delito, según la información recabada por La Verdad Noticias.

FKA twings demanda a Shia LaBeouf

FKA twigs presentó su demanda el pasado 11 de diciembre y ella y el otro acusador también hablaron sobre sus experiencias con Shia LaBeouf con el New York Times.

El actor de Transformers le dijo al periódico en ese momento que si bien "muchas de estas acusaciones no son ciertas", no tiene "excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones".

Dijo que es un "miembro sobrio de un programa de 12 pasos" y que está en terapia, y que aún no se ha "curado" del trastorno de estrés postraumático y el alcoholismo.

El abogado de FKA twigs, Bryan Freedman, dijo que la demanda se presentó después de que Shia LaBeouf supuestamente "no estaba dispuesto a acceder a recibir la ayuda adecuada" cuando la cantante trató de resolver el asunto en privado.

"No se trata de la carrera de Shia. Se trata de asegurarme de que el trauma y el dolor infligidos a mis clientes y otros no vuelva a ocurrir. Shia es un abusador admitido y necesita ayuda significativa para abordar su comportamiento violento".

El abogado del actor cuestiona la afirmación de Freedman de que LaBeouf no estaba dispuesto a resolver el asunto y que en ese momento, tenía un representante legal diferente.

"Cuando estas acusaciones surgieron por primera vez hace un año, LaBeouf inmediatamente aceptó la responsabilidad por las muchas cosas que había hecho mal y expresó su voluntad de hacer lo que Twigs quería que hiciera, casi todas las cuales eran perfectamente razonables".

Shia LaBeouf ha tenido varios problemas legales

LaBeouf tiene un historial de confusión personal y comportamiento turbulento, algunos de los cuales lo han obligado a someterse a un tratamiento ordenado por la corte. En 2014, LaBeouf se declaró culpable de alteración del orden público después de que lo echaran de un teatro de Broadway y lo arrestaran.

En 2017, fue arrestado por embriaguez pública, alteración del orden público y obstrucción en Savannah, Georgia, luego de enfrentamientos con un transeúnte y un oficial de policía. Fue sentenciado a libertad condicional y se le ordenó someterse a terapia.

"He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años", dijo LaBeouf al New York Times. "Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a quienes lastimé. No hay nada más que realmente pueda decir".

