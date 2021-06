Sheryl Crow fue acosada sexualmente por el mánager de Michael Jackson

Sheryl Crow recuerda el presunto acoso sexual del difunto mánager de Michael Jackson, Frank DiLeo. Te traemos todos los detalles de la impactante revelación de la cantante en La Verdad Noticias, a continuación.

En una nueva entrevista, Sheryl Crow detalló el presunto acoso sexual que enfrentó al principio de su carrera a manos de un poderoso mánager musical, y cómo fue un "curso acelerado" en la industria de la música.

La cantante de "All I Wanna Do", quien se está preparando para transmitir en vivo su programa, The Songs & The Stories desde la iglesia que construyó en su patio trasero, habló con The Independent sobre el agente que dirigió al controvertido artista en los años 80 y volvió a trabajar junto a él justo antes de la muerte de Jackson en 2009.

Sheryl Crow fue acosada en gira con MJ

Crow era acosada por agente de Michael Jackson

Crow realizó una gira con Jackson en 1987, cuando solo tenía 25 años, y le dijo a The Independent que, en ese momento, DiLeo, quien falleció en 2011 repetidamente hizo avances no deseados hacia ella, y amenazó con arruinar su carrera si no lo hacía.

"Fue increíble en todos los sentidos, forma y forma para un joven de un pueblo realmente pequeño ver el mundo y trabajar con posiblemente la mejor estrella del pop", dijo sobre la gira con el cantante de "Billie Jean", "Pero también obtuve un curso intensivo en la industria de la música".

Crow dijo que freno los avances de DiLeo, pero cuando regresó deprimida a su casa en Los Ángeles, un abogado le informó que debería haber cedido a sus avances para poder avanzar en su carrera musical.

"Fue desilusionante", recordó la ganadora del Grammy "Creo que cuando la burbuja de tu sueño estalla, o dices: 'Está bien, bueno, voy a olvidar ese sueño', o haces lo que yo hice, que fue revolcarte en él durante aproximadamente un año, y luego tiras tu arranca y vuelve al trabajo ".

Crow canalizó previamente su ira hacia DiLeo en su canción de 1993 "The Na-Na Song", que incluía la letra, "El dong de Frank DiLeo / Quizás si lo hubiera hecho, habría tenido una canción exitosa".

La estrella de 59 años está ansiosa por enfrentar el acoso que sufrió de frente en su música, con su nuevo programa transmitido en vivo.

Sheryl Crow le dijo al periódico: "Para poder reproducir esas cosas sobre el largo episodio de acoso sexual que sufrí durante la gira de Michael Jackson y hablar de ello en medio del movimiento MeToo, parece que hemos recorrido un largo camino, pero no parece que hayamos llegado todavía".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.