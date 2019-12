Sherlyn ya tiene 16 semanas de embarazo ¡Mírala!

Sherlyn, la conocida actriz de Televisa, quien sorprendió a México al descubrirse el secreto de su embarazo, volvió a hacer de las suyas en redes sociales cuando compartió la primera imagen de su décimo sexta semana de embarazo en sus historias de Instagram.

Sherlyn de cuatro meses de embarazo

En sus historias, Sherlyn publicó una fotografía de cuerpo completo donde se dejó ver con un vestido pegado y que marcaba su ya pronunciada pancita. Después compartió un vídeo de sí misma mientras le cantaba a su bebé la canción “Mi Universo”.

“Ese es mi universo que ya eres cada uno de mis pensamientos [..] que tu presencia y tu poder sean mi alimento”, dijo con voz melódica Sherlyn.

Además de compartir las primeras imágenes del segundo trimestre de su embarazo, Sherlyn agradeció a sus fans y seguidoras sobre sus propias historias de maternidad y en especial, como fue la concepción de sus bebés.

EL POLÉMICO ANUNCIO

A principios de este mes Sherlyn anunció su embarazo, el que logró gracias a un tratamiento de fertilidad en una clínica de Nueva York.

“Con todo mi amor les comparto la noticia más feliz de mi vida VOY A SER MAMÁ! Mi corazón está lleno de amor, de ilusión y de agradecimiento con Dios,con mi familia, mis amigos, con los medios de comunicación y con todos usted mis amores que han sido mis compañeros y cómplices en este anhelado sueño. P.D Estado civil: enamorada de un bebé que todavía no conozco”, escribió en Instagram.

Además de redes sociales, Sherlyn acudió a medios como la revista “¡Hola!” para dar más detalles de su embarazo.

MAMÁ SOLTERA

El hecho de que Sherlyn eligiera ser mamá soltera la convirtió en tendencia en México debido a lo poco convencional de su elección. Muchas personas acudieron a sus redes sociales para criticarla y decirle que debió esperar a estar casada con un hombre antes de seguir su deseo de ser madre.

“Quisiera decirles a todos los que tienen tan arraigado ese concepto de mamá soltera que yo no me considero una mamá soltera, me considero una mamá porque el soltero es una condición que puede cambiar. Yo me considero una mamá a cargo [...] Yo les diría a esas personas que dicen que debía esperar que cada quien tiene sueños distintos y los míos eran formar una familia y pues mi sueño está latiendo, creciendo y moviéndose dentro de mí”.

