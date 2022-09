Sherlyn será madre otra vez ¿Cuál será su proceso?

Sherlyn es una bella actriz mexicana que ha expresado en más de una ocasión que convertirse en madre siempre estuvo en sus planes, por ello, luego de varios años llegó al mundo su primer hijo, André, y ahora la actriz reveló que ya prepara todo para darle la bienvenida a un segundo bebé y para lograrlo se someterá una vez más a tratamiento.

Con 36 años la talentosa Sherlyn se muestra más feliz que nunca disfrutando de su faceta como mamá primeriza y ha hecho frente con sabiduría y madurez a las críticas que recibe en redes sociales por la forma en la que ha decidido llevar la educación de su pequeño hijo de dos años.

En esta ocasión, la también presentadora Sherlyn reveló recientemente que en breve comenzará el tratamiento para poder convertirse en madre por segunda vez, aunque aún no tiene detalles, ya ha causado el furor entre sus fans.

¿Cómo será el embarazo de Sherlyn?

La actriz Sherlyn ha comentado sobre su embarazo lo siguiente: “Regreso a visitar a mi doctor, vamos a exámenes de todo, mismo proceso y vamos a ver cuándo pega, pero empiezo el proceso ya (…) Estoy muy emocionada, vamos a hacer yo creo que inseminación. Mañana tengo plática con Enrique, es mi doctor, para ver si hacemos inseminación o in vitro”.

Hay que destacar que la actriz de “¿Qué le pasa a mi familia?” sorprendió al anunciar que había tomado la decisión de convertirse en madre soltera, de inmediato recibió el apoyo de sus fans y otras celebridades quienes reconocieron su valentía y fortaleza debido a la complejidad de su elección.

Es por eso que, durante una charla con la cantante Isabel Lascurain, la actriz habló de maternidad y el motivo por el que había elegido convertirse en madre soltera:

“El tema de la maternidad no era negociable, lo tenía en mis planes de vida sí o sí. ¿Qué pasa? Desgraciadamente las mujeres tenemos un tiempo de fertilidad, aunque nos hagan pensar que no, es un tiempo que no es tan largo”.

La actriz decidió hacerlo diferente

“Yo estaba lista, pero el amor no estaba listo, el amor como pareja no estaba listo, aunque el amor como mujer y como familia sí estaba listo. Entonces decidí hacerlo diferente. Hay mujeres que son madres solteras porque así les tocó, todas pueden y salen adelante con sus hijos. La único cosa que va a ser diferente es que yo voy a ser mamá a cargo por elección y me pareció congruente y me hacía sentir bien”, añadió.

Cabe destacar que recientemente fue captada en un viaje romántico con el diputado José Luis “Chanito” Toledano, aunque la bella Sherlyn no niega la posibilidad de encontrar a una persona que ocupe su corazón: “Sola en espera de encontrar a esa persona que esté completa. No quiero un tóxico y no quiero a nadie que no vaya a ser un buen ejemplo para mi hijo”.

