Sherlyn se compadece de Clara Chía Martí tras la nueva canción de Shakira

Los comentarios de la actriz causaron controversia en las redes sociales.

El furor por el estreno de la colaboración musical entre Shakira y Bizarrap sigue vigente dentro de las redes sociales debido a que el tema incluye indirectas hacia Gerard Piqué y Clara Chía Martí pero también menciona a sus ex suegros y hasta a Hacienda de España.

A lo largo de 3 minutos y 38 segundos, la cantante de origen colombiano aborda la polémica que la ha convertido en tema de conversación dentro del mundo del Internet durante los últimos seis meses, lo cual ha dividido opiniones entre los usuarios de las redes sociales.

La colaboración musical entre ambos artistas ha sido un rotundo éxito.

Tal y como se esperaba, el tema ha sido un éxito y para prueba de ello es que no han pasado ni 24 horas de su estreno y el video ya cuenta con más de 46 millones de visitas en YouTube mientras que Spotify ya supera los 8 millones de Spotify, además de que en redes sociales circulan diversos memes que hacen mofa de la canción.

¿Sherlyn defendió a Clara Chía Martí?

A la ola de opiniones que han surgido al respecto de la sesión con el productor argentino se le ha sumado la de Sherlyn, quien causó controversia al decir que se compadecía de Clara Chía Martí y no precisamente por el hecho de que le haya tirado indirectas si no por que no podrá cantar la canción cuando salga de antro con sus amigas.

“Me siento muy mal por la nueva novia de Piqué, por Clara, porque imagínense la frustración de estar en algún lugar y que pongan la canción de Shakira y no poder cantarla… Esta, esta va a ser el nuevo himno y de mí se acuerdan”, declaró Sherlyn.

¿Qué pasó entre Shakira y Piqué?

La cantante ha sabido monetizar su ruptura amorosa.

Shakira y Gerard Piqué terminaron su romance luego de casi 12 años de relación. Debido a que hubo rumores de infidelidad por parte del futbolista español, la pareja tuvo que lidiar con el acoso constante e invasivo de la prensa mientras llegaban a un acuerdo por la custodia de sus hijos e intentaban rehacer sus vidas por separado.

