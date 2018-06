Sherlyn rompe el silencio y desmiente rumores sobre supuesto romance con Kuno Becker

Luego de que Sherlyn canceló sus planes de boda con el periodista Francisco Zea, y acabara con esa relación. Quién imaginaría que su corazón no tardaría en sanar, y se diera otra oportunidad en el amor con un guapísimo actor, ya que dos meses después de finalizar su relación comenzaron los rumores de un supuesto romance con Kuno Becker.

Sherlyn no le quedó más que aclarar lo que en realidad está pasando entre ella y Kuno Becker.

y desmintió las especulaciones sobre supuesto noviazgo con el actor que surgieron en redes sociales y desde entonces sus seguidores comenzaron a reaccionar ante el romance en puerta, ya que algunos aseguran que por Kuno dejó a Paco Zea, con quien iba a llegar a casarse.



Es por esto que la guapa Sherlyn rompió el silencio y le contó al programa Ventaneando si es realidad que sale con Kuno Becker:



"La verdad es que ahora no tengo idea de por qué, somos amigos desde hace mucho, pero no hay nada más que eso, nos verán juntos porque trabajamos juntos porque tenemos proyectos en común, pero no hay nada ahí. Cuando ya vi que ya era mi galán dije: 'mira, esta no me la sabía'.





"Me encanta la idea y agradezco que la gente me desee que sea feliz, pero por el momento no, estoy soltera", dijo la actriz.