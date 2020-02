Sherlyn responde a las fuertes acusaciones de Jorge Clarividente en su contra

Sherlyn, reconocida actriz de la televisión mexicana, ha roto el silencio y responde a las duras acusaciones que Jorge Clarividente ha realizado en su contra pues este asegura que la futura mamá es la responsable de las agresiones físicas que se realizaron en su contra a las afueras de su centro de trabajo.

Ante estas graves acusaciones Sherlyn convocó a los medios de comunicación para dar su versión de los hechos pues asegura que Jorge Clarividente sólo buscar tener momentos de fama y que no le importa dañar la imagen de una mujer embarazada para poder lograrlo.

“Me parece que es un asunto delicado y grave, pero pues bueno, definitivamente habemos unos que nos dedicamos a trabajar y hay otros que se dedican a colgarse del nombre de los que trabajamos un montón", explicó Sherlyn González ante las cámaras.

Sherlyn responde a las fuertes acusaciones de Jorge Clarividente en su contra. Foto: Pinterest

Sherlyn se defiende de las acusaciones que Jorge Clarividente realizó en su contra

Durante la entrevista Sherlyn mencionó que no conoce en persona a Jorge Clarividente y que el único contacto que ha tenido con este hombre ha sido a través de las redes sociales pero que es la misma relación que sostiene con todos sus seguidores, con quienes ha formado una gran comunidad.

Sherlyn responde a las fuertes acusaciones de Jorge Clarividente en su contra. Foto: Twitter

“Nunca lo he visto en persona, era una persona con la que fui amable por redes sociales, como soy amable con mucha gente, como podrán tener audios míos con mucha gente, sobre todo en esta etapa de mi vida, porque a mí no me espantan las cosas, y de repente comparto cosas importantes”, declaró Sherlyn en la rueda de prensa.

Te puede interesar: ¿Qué se cree? Sherlyn mandó a GOLPEAR terriblemente a un vidente

Para finalizar el encuentro con los medios de comunicación Sherlyn mencionó que lo único que le interesa en estos momentos es ser una buena madre para su primer hijo por lo que ya no quiere tocar más el tema que se relaciona con Jorge Clarividente; al respecto de interponer una denuncia en su contra ella mencionó que ese tema no lo hará del dominio público.

“Les puedo decir que estoy haciendo mi parte y no lo voy a hacer mediáticamente, porque eso me pondría en un nivel poco inteligente y si de algo me puedo jactar es que soy una mujer muy inteligente, las cosas se están haciendo como corresponde”, finalizó Sherlyn.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana