Sherlyn presume cuerpazo en la playa a tan solo tres meses de dar a luz

Sherlyn dió a luz al pequeño André hace más de tres meses y a tan poco tiempo de este suceso, la actriz compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, misma que sorprendió a sus más de tres millones de seguidores.

En la imagen podemos ver que Sherlyn se dejó retratar descalza con un pareo largo de color blanco y top color azul, el cual destaca al estar rodeado de vegetación; de esta manera la actriz presumió el increíble cuerpazo que posee a tan solo tres meses de debutar como madre.

Fans halagan cuerpazo de Sherlyn González en Instagram

La imagen que publicó la actriz en Instagram fue acompañada con un inspirador mensaje donde agradece todas las cosas buenas que le ha ocurrido en la vida desde que debutó como madre, pero también reveló que la maternidad no le ha dado chance de ejercitarse ni de hacer dietas, dejando en claro que el cuerpazo que presume ante la cámara es natural.

“Un respiro para agradecer todos los cambios que se dieron desde que me convertí en mamá y sin duda estos tres meses han sido los mejores de mi vida (para las que preguntan qué hice… lactancia materna exclusiva, cargar mucho a mi bebé y mucha agua, todavía no me han dado ganas ni tiempo de hacer ejercicio, ni de hacer dieta, me da mucha hambre la lactancia y se me antoja casi puro carbohidrato)”, escribió Sherlyn en dicha red social.

Fans halgan el cuerpazo de Sherlyn en Instagram.

Hasta el momento la imagen de Sherlyn cuenta con más de 58 mil likes en Instagram y entre los comentarios que registró dicha publicación se encuentran cientos de piropos y halagos de sus seguidores, quienes resaltan lo bien que le sentó la maternidad, lo bella que luce y por el cuerpazo que posee a tan solo tres meses de haber dado a luz a André.

