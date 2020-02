¡Sherlyn furiosa! con conductores de Ventaneando: “Con los hijos no se juega”/Foto: Dallas Morning News

Hace unos días se desató nuevamente la polémica en torno al embarazo de la actriz Sherlyn González. De acuerdo con el programa de TV Azteca “Ventaneando”, Lambda García sería el papá del hijo que espera la actriz de 34 años. Sin embargo, pronto el actor desmintió este rumor afirmando que sacaron sus palabras de contexto. Ante la respuesta de Lambda, Sherlyn no se quedó callada y defendió a su amigo y a sí misma del programa de Azteca.

El embarazo en solitario que está realizando la actriz y conductora de Televisa Sherlyn ha dado mucho de qué hablar. Puesto que la paternidad de su hijo sigue siendo un enigma para diversos medios de comunicación, a pesar de que ella ha dicho en reiteradas ocasiones que se embarazó mediante una inseminación artificial.

Pero hace unos días, surgió la polémica de que presuntamente Lambda García había sido la primera opción de Sherlyn González para que le diera un hijo, según afirmó el programa de espectáculos Ventaneando. Sin embargo, fue el mismo Lambda quien con lágrimas en los ojos le pidió disculpas a Sherlyn por los chismes que pudieran afectar su imagen y maternidad.

La actriz y conductora no dudó en aceptar las disculpas de su amigo Lambda García, afirmando que sólo se trató de una nota viral que intentaron hacer los del programa de TV Azteca. Y por ello, no se quedó callada respondiendo con un contundente mensaje a la producción de Ventaneando mediante redes sociales.

Sherlyn muy enojada le respondió a Ventaneando

Ante la polémica, Sherlyn González no se quedó callada y con mucha furia y enojo les respondió a los conductores de Ventaneando en su instagram. La conductora del programa “Hoy” de Televisa les exigió más respeto a la producción de Azteca, puesto que Sherlyn afirmó que “con los hijos no se juega” y que las conductoras del programa deberían entender su situación ahora en su embarazo y no tratar de difamar su maternidad.

Sherlyn le respondió a Ventaneando en Instagram/Foto: Instagram

También le pidió al medio de comunicación que si ella no está en búsqueda de un padre para su hijo, entonces mucho menos deberían de hacerlo ellos. De acuerdo con Sherlyn, ella espera que el programa de Azteca pueda comprender que es una mujer autosuficiente que no requiere de alguien que ayude a educar o mantener a su bebé. Por lo cual, pidió respeto a su vida.

