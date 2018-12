Sherlyn enseña sus encantos con diminuto bikini (FOTO)

La actriz mexicana Sherlyn González, se encuentra de vacaciones por su natal Cancún, desde donde comparte sus mejores momentos con sus seguidores de redes sociales.

La artista dejó con la boca abierta a sus fieles fanáticos, luego que la actriz compartiera en su cuenta personal de Instagram una candente fotografía en la que luce un entallado bikini de dos piezas en color azul.

En la instantánea se puede apreciar a Sherlyn hincada en la arena de las playas de Cancún, lo que dejó al descubierto las delineadas curvas que luce la artista.

La actriz mexicana Sherlyn González, enloqueció a todos los internautas, al compartir la atrevida fotografía en donde mostró sus encantos, por lo que la sensual imagen que compartió, de inmediato dejó a sus seguidores con la boca abierta.

Sherlyn acompañó la ardiente publicación de las siguientes líneas:

“El sol me pone bien, me gusta que me pegue el viento… todo bien al 100 calma en mi para poder ver y reconocer bendiciones en mi poder”, escribió la actriz mexicana.