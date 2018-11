Sherlyn enciende las redes sociales mostrando bella figura en bikini (FOTO)

La actriz mexicana Sherlyn González, enloqueció a todos los internautas, al compartir una atrevida instantánea mostrando sus encantos.

La famosa presumió su espectacular figura usando un diminuto bikini, desatando cientos de comentarios de sus seguidores.

En la sensual imagen que compartió Sherlyn, aparece posando en la playa con un atrevido bikini, de inmediato dejó a sus seguidores con la boca abierta, pues enseguida le regalaron más 62 mil corazones.

Algunos de los comentarios que le enviaron a la famosa actriz Sherlyn fueron:

"Bellísima mi niña dios te bendiga”. "Ay no es que eres una reina tú!!!! Que espectáculo que bárbara!”. "Estás muy hermosa Sherlyn”. "¡Guuuaaauuuuu¡. ¡Super guapisísima! y no solo es la envoltura, si no también el contenido. Gracias por la bonita imagen nena".