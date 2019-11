Sherlyn desmiente los rumores de que ayudó a Geraldine Bazán a hacer brujería

Anteriormente te habíamos informado que corría un rumor en las redes sociales de que Geraldine Bazán habría acudido con un “poderoso” brujo del medio del espectáculo para que esté realizara un trabajo que arruine la vida de Irina Baeva, novia de su ex-esposo.

En medio de todo escándalo se vio involucrada la actriz Sherlyn, pues Jorge Clarividente, quien había sido contactado por Geraldine para según realizarle brujería a Irina, diera a conocer que ella ayudara a que la ex-esposa de Gabriel Soto tuviera contacto con él.

Según las declaraciones de Jorge Clarividente, la actriz era una de sus clientas habituales y ella misma había recomendado los trabajos del “brujo” a Geraldine para que la modelo rusa que “le robó el marido” se viera afectada en el ámbito profesional y sentimental.

Para aclarar los rumores y ponerle punto final a la situación que rodean a la actriz quien le dió vida a “Liliana Arriaga” en la exitosa novela de “Amores Verdaderos” se comunicó vía telefónica al programa “Suelta la Sopa” y ahí dio su versión de los hechos.

SHERLYN ASEGURA QUE NO CONOCE A JORGE CLARIVIDENTE

La actriz contó en el programa que al enterarse de las declaraciones del “brujo”, se puso en contacto con Geraldine para aclarar la situación y que ambas coincidieron que las acusaciones del brujo eran realmente absurdas y que ellas jamás le harían daño a alguien.

“Por supuesto que hablamos y nos reímos mucho porque dijimos 'lo último que podemos hacer tú y yo sería ser personas tratando de hacerle mal a alguien, tenemos niños en casa, somos personas de familia, nos conocen y hemos crecido frente a ustedes, las dos”, aseguró Sherlyn.

De igual manera recalcó que ella es una persona creyente que no se prestaría a esos malos actos y que jamás intentaría perjudicar a alguien pues no la educaron así y además de que simplemente no cree en la brujería y que tampoco pagaría para que se lo hicieran.

Sherlyn reconoció que sí ha tenido contacto con Jorge Clarividente pero solamente a través de las redes sociales y que nunca en la vida se han visto en persona; confesó que él fue quien la buscó en todo momento y que ha sido un error entablar una conversación con el.

Te puede interesar: Brujo de Sherlyn y Geraldine Bazán confiesa toda la verdad

“Algo que quiero hacer muy claro es que esta persona y yo jamás en la vida, nunca nos hemos visto en persona. No entiendo cuál es la maldad o cuál es el objetivo de hablar de personas a las que nunca han visto en su vida” finalizó la actriz.

Únete a nosotros en Instagram