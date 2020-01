Sherlyn comparte los avances de su embarazo en Instagram

La actriz de telenovelas Sherlyn está en una de las mejores etapas de su vida, ya que está próxima a convertirse en madre, deseo que ella tenía desde hace algún tiempo, y el cual está cumpliendo gracias a que se realizó una inseminación artificial, por lo que la actriz de 34 años se convertirá en mamá.

No obstante, el llevar este camino sola no ha sido ningún impedimento para la actriz, ya que en varias ocasiones ha mencionado que se siente feliz y orgullosa de poder llevar su embarazo con tranquilidad y con el apoyo de su familia, aunque no tenga una pareja. Por lo que disfruta de compartir en sus redes sociales diversas fotos y momentos de su embarazo que causan ternura entre sus seguidores.

De hecho fue a través de este medio donde la actriz de “Camaleones” decidió dar la noticia públicamente, afirmando que era una de las mejores noticias de su vida. Y ahora que ya lleva varias semanas de embarazo, Sherlyn está compartiendo más fotos donde ya se le nota más la pancita de embarazo.

La actriz de Televisa afirmó en su publicación que se siente muy orgullosa de haber tomado esta decisión después de haber crecido y vivido lo necesario, y también se siente contenta de que será en este 2020 cuando Sherlyn podrá conocer los ojos del bebé que lleva en su vientre.

SHERLYN NO QUIERE SER LLAMADA “MADRE SOLTERA”

La actriz de “Amores Verdaderos” ha declarado también que no le gustaría que la llamaran ”madre soltera”, puesto que no está de acuerdo con esa etiqueta social, ya que ella será madre sin una pareja estable, pero no significa que estará sola. Además de que considera que puede llegar a ser ofensivo esto, sólo por el hecho de que ella quiera cumplir un sueño como el de muchas mujeres.