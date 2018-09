Sherlyn González revela si tiene un romance con famoso cantante

Desde la separación con el periodista Francisco “Paco” Zea, con quien tenia planes de llegar al altar, la actriz mexicana Sherlyn González fue captada junto con José Luis quien forma parte de la agrupación ‘Río Roma’.

Tras las especulaciones de un posible romance, la artista confesó la verdad mediante una entrevista que ofreció en el programa ‘Ventaneando’.

Sherlyn fue cuestionada sobre las fotografías que se tomaron estando con el cantante, la actriz mencionó al respecto:

‘La verdad es que no estábamos haciendo nada malo. Así que no lo tomo a mal tampoco. Creo que uno tiene que estar como muy consciente de los momentos que está viviendo en su vida y no permitir que alguna publicación te afecte o que te haga daño. En este caso, pues bueno la intención era súper buena y no lo tomé a mal para nada. Siempre está padre que la gente te desee cosas lindas’.