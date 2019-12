Sherlyn González responde en Televisa sobre las críticas de su embarazo

Sherlyn González a sus 34 años de edad, siendo una popular actriz y cantante mexicana, tomó la decisión de convertirse en madre por primera vez, aclarando que no quería esperar más tiempo para tener a su bebé, ya que está en la mejor edad para hacerlo, de igual forma se presentó en el programa matutino de Televisa revelando más detalles del proceso.

Uno de los primeros temas que se mencionó en el programa ‘Hoy’ de televisa, fue que Sherlyn González estaba emocionada de poder compartirla la que sería la mejor noticia de su vida, junto con la completa seguridad de que estaba cumpliendo uno de sus sueños, para lograrlo utilizó un tratamiento de inseminación en la ciudad de Nueva York, pero no estaba negada a tener una pareja amorosa en el futuro.

La joven actriz de Televisa señaló que en efecto el padre de su bebé era por parte de un donador, lo que ya no quería hablar era sobre las constantes críticas que muchas personas le estaban haciendo, al igual que algunas celebridades de TV Azteca, pues piensa que no es una madre soltera, sino una madre en el sentido de la palabra, al igual que ya tiene 3 meses de embarazo.

Sherlyn González comentó en Televisa que por el contrario a muchas mujeres de su generación, ella no quería retrasar el ser mamá, tomando en cuenta que al estar en sus treintas, no desea perder el mejor momento para cumplirlo junto con la realidad de que no por estar soltera debe esperar hasta casarse para tener a su bebé, ella está decidida que esta decisión le corresponde, estando feliz de haberlo logrado.

"Estamos en una época en donde la mujer tiene muchas prioridades y el tema de la maternidad lo va postergando, cuando le toca ser mamá es porque tiene todo mega organizado, el marido, la casita, el jardín y los perros", señaló Sherlyn a los conductores de Televisa.

Durante el final del segmento, Paul Stanley tuvo la divertida idea de bromear con ser el padre del hijo de Sherlyn, pero con total seguridad la famosa actriz supo dar su opinión durante la entrevista, separando su vida privada de la que buscan los “chismosos” al crearle todo tipo de rumores, lo que pudo ser una indirecta al comentario de Daniel Bisogno de TV Azteca.

