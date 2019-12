Sherlyn: Conoce quienes han sido sus NOVIOS ¿Alguno de ellos la embarazó? (FOTOS)

La famosa actriz Sherlyn González a lo largo de su carrera en la televisión, ha logrado tener el cariño del público, pues como recordamos se hizo famosa por aparecer en diversas telenovelas, algunas de sus participaciones fueron: "Agujetas de color de rosa", "Mujer bonita", "La intrusa", "El juego de la vida", "Clase 406", entre otros melodramas.

Pero eso no es todo, pues también ha tenido participaciones importantes en películas y obras de teatro; pero a pesar de haber tenido popularidad en su carrera como actriz, con el amor no le ha ido nada bien, pues como recordamos estuvo casada por algún tiempo, sin embargo, decidió finalizar su romance debido a las infidelidades por parte de su ahora ex esposo.

Pese a todos esos desafortunados hechos que han pasado en su vida y tras algunos meses desde que la actriz Sherlyn González disfruta de su soltería, no hace mucho en una entrevista que tuvo con una famosa revista anunció su embarazo.

No queda duda que la llegada de su primer bebé ha tenido a la actriz muy feliz, pero lo que muchos especulan es ¿Quién será el afortunado papá?, pues en el mensaje que compartió en las redes sociales aún no revela su identidad, por eso es interesante mostrarte la lista de sus novios conocidos públicamente.

Aarón Diaz, con quien estuvo con él ocho meses aunque ella decía que era ‘el amor de su vida’.

Mario Domm, con quien terminó con él por ser poco agraciado.

Kalimba, con el salieron pero se dieron cuenta que no tenían química.

Jorge Peralta, con quien salió con el exesposo de Sabine Moussier aunque lo acusó de fraude por más de 2 mdp y dieron por terminada su relación.

Alejandro Medina, con él duró dos años.

Alejandro Basteri, con quien tuvo un romance fugaz, pero no oficializaron nada.

Gerardo Islas, fue su esposo, se casó con el entonces Secretario de Desarrollo Social de Puebla pero solo duraron año y medio con el matrimonio.

Paco Zea con quien estuvo a punto de casarse pero terminaron su relación.

José Luis de Río Roma, tuvo una relación ‘tóxica’ en la que tronaban y regresaban, hasta que decidieron terminar y solo verse de vez en cuando.

Roberto de la Peña. En ese tiempo de encuentros casuales con José Luis, se dio una oportunidad con Roberto de la Peña, un empresario hotelero de Cancún a quien conoció en una borrachera.

