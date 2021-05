Shazam!: Fury of the Gods comienza rodaje la próxima semana

"Shazam! Fury of the Gods" entrará en producción y rodaje pronto y contará con muchas estrellas que regresan de la primera película, incluidas las versiones más jóvenes y antiguas de Shazamily.

El elenco más joven incluirá a Billy (Asher Angel), Freddy (Jack Dylan Grazer), Eugene (Ian Chen), Pedro (Jovan Armand), Darla (Faithe Herman) y Mary (Grace Fulton) según los reportes obtenidos por La Verdad Noticias.

Además de Zachary Levi, quien vuelve a interpretar el papel principal, los héroes adultos que regresan incluirán a Ross Butler, Adam Brody, D.J. Cotrona, Meagan Good y Michelle Borth.

Muchos de los actores se están preparando para comenzar la producción, incluido el más joven del grupo, Herman. La estrella ha estado ocupada filmando la última temporada de This Is Us, pero reveló en Twitter que se está preparando para interpretar a Darla una vez más.

"El último día de mi filmación de la temporada 5 de This Is Us y luego me voy para comenzar Shazam 2 la próxima semana. Estoy muy agradecido por estas increíbles oportunidades".

"¡Feliz jueves! Manténganse a salvo y saludables para todos # shazam2 #furyofthegods #ThisIsUs", Herman escribió en Twitter a principios de esta semana. Puedes ver su publicación a continuación:

Faithe Herman anuncia grabaciones de Shazam! 2

Además de los miembros del elenco que regresan, en marzo se anunció que la actriz ganadora del Oscar, Helen Mirren, se uniría a la secuela de Shazam! como una de las villanas, Hespera, una hija de Atlas.

El anuncio del casting pronto fue seguido por la noticia de que Lucy Liu interpretará a la hermana de Hespera, Kalypso. También se reveló recientemente que la estrella de West Side Story, Rachel Zeigler, fue elegida para un papel clave desconocido.

Shazam! Fury of the Gods se retraso por COVID-19

DC revela el nuevo poster para Shazam! 2

Como muchas producciones durante el último año, Shazam! Fury of the Gods se ha visto obligado a retrasarse varias veces tanto por razones de desarrollo como por la pandemia de COVID-19.

A la película se le han asignado tres fechas de lanzamiento diferentes, incluido el 1 de abril de 2022, más tarde el 4 de noviembre de 2022, y actualmente está programado para lanzarse el 2 de junio de 2023.

"Shazam! Fury of the Gods es ahora una película del verano de 2023", tuiteó el director David F. Sandberg sobre el retraso de la película el año pasado. Añadió en tono de broma.

"WB estaba como '¿no puedes simplemente usar barbas postizas en los niños?' y yo estaba como '¡Si Tom Cruise va al espacio de verdad, entonces podemos esperar a que a los niños les crezcan barbas reales! Es un punto importante de la trama'.

Además de Shazam! 2 la producción también está oficialmente en marcha para Black Adam, que verá a Dwyane Johnson liderando su primera gran película de cómics. Black Adam es el mayor enemigo de Shazam, por lo que los fanáticos de DC esperan con ansias el futuro de los personajes.

Shazam! Fury of the Gods está programado para estrenarse en los cines el 2 de junio de 2023 después de los atrasos en la producción causados por la pandemia de coronavirus en curso.

