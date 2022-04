Shazam 2 cambia su fecha de estreno para no competir con Avatar 2

No sólo Black Adam ha retrasado su fecha de lanzamiento/Foto: cine más cómics

Shazam! Fury of the Gods de nueva cuenta ha cambiado su fecha de estreno, ya que Warner Bros. y DC no quieren que su película compita con el esperado estreno en cines de Avatar: The Way of the Water, filme dirigido por James Cameron, que en su primera entrega se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos.

Hace unos meses se confirmó que Shazam! Fury of the Gods protagonizada por Zachary Levi, llegaría a la pantalla grande el 16 de diciembre de 2022, pero la cinta ya no se estrenará en esa fecha, ya que exactamente ese mismo día llegará a los cines la secuela de Avatar.

¿Cuándo se estrenará Shazam! Fury of the Gods?

Avatar 2 iba a afectar la taquilla de la cina de DC/Foto: Diario AS

Warner y DC decidieron que Shazam 2 llegará a los cines el 21 de diciembre de 2022; sí, apenas 5 días de diferencia para tratar de no competir contra la historia de los alienígenas azulados de Cameron.

Ante dicha situación, el director de Shazam: Fury of the Gods, David F. Sandberg, ha querido tomarse el leve retraso con humor a través de la siguiente publicación en Twitter: “De nada, James Cameron”. Se espera que Avatar 2 lance su primer avance en los próximos días, y hay muchas probabilidades de que se convierta en un gran éxito como su primera parte.

¿Quién es el villano en Shazam 2?

Diversos medios especializados han comenzado a rumorar que en esta secuela el villano será Master Mind, uno de los más peligrosos del Universo DC, quien podría controlar al Hombre de Acero en la secuela que protagonizará Zachary Levi. De concretarse esta información, no se sabe si Henry Cavill repetirá su papel como Superman, o qué actor podría interpretarlo.

Recordemos que Shazam: Fury of the Gods “adelantó” su lanzamiento, ya que en un principio se anunció para 2023, pero Warner decidió que se estrenara en este año, después de que llegue a la pantalla grande la cinta Black Adam con Dwayne Johnson, el próximo 21 de octubre de este 2022.

Black Adam, es otro personaje importante en la historia de Shazam, por lo que es posible que haya una gran conexión entre ambas cintas.

