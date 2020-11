Shawn Mendes y Justin Bieber estrenan el emotivo video musical “Monster”/Foto: The Tylt

Shawn Mendes finalmente ha hecho realidad la colaboración de sus sueños con Justin Bieber. El creador de éxitos como "Señorita" lanzó "Monster", su sencillo dúo de marca con el cantante de "Lonely", del próximo álbum "Wonder" a la medianoche del viernes 20 de noviembre, y junto con él, estaba su oscuro y emotivo video musical.

Dirigida por Colin Tilley y producida por Jack Winter, la promoción de la primera colaboración de Mendes con Bieber muestra al dúo de estrellas del pop cantando sobre sus batallas internas por su fama sobre una plataforma blanca en medio del bosque. Con ropa casual, desnudan sus emociones mientras los relámpagos los rodean.

"Me pones en un pedestal y me dices que soy el mejor/ Levántame hasta el cielo hasta que me quede sin aliento", Mendes inicia la melodía cantando su verso.

"Lléname, sí, de confianza, digo lo que tengo en el pecho/ Derrama mis palabras y hazme pedazos hasta que no quede nada/ Reorganiza las piezas para que encajen conmigo con el resto, sí", interpreta.

Un minuto en la pista, Bieber toma el control compartiendo su propia experiencia. "Tenía quince años cuando el mundo me puso en un pedestal/ Tenía grandes shows de sueños y haciendo recuerdos", canta.

"Hice algunos movimientos malos tratando de actuar con calma, molesto por sus celos/ levantándome (levantándome), levantándome (sí)", canta Bieber.

Shawn Mendes se volvió cantante gracias a Justin Bieber

Sobre el single, Mendes le dijo anteriormente a Zane Lowe de Apple Music: "Se trata de cómo la sociedad puede poner a las celebridades en un pedestal y verlas caer y parece ser algo de entretenimiento. Y es difícil".

Luego explicó sobre la participación de Bieber: "Y su corazón se hundió profundamente. Y él y yo, incluso ayer, estuvimos en el teléfono durante una hora y tuvimos la conversación más profunda, creo, sobre tantas cosas".

Shawn y Justin compartieron con el mundo sus verdaderos sentimientos al ser artistas, y cómo la fama les ha afectado a lo largo de los años/Foto: Happy fm

"Y me sentí realmente bien porque fue un momento de círculo completo para mí, este tipo que fue la razón por la que comencé a cantar. Tenía nueve años cuando salió 'One Time', y estaba completamente involucrado", recordó.

"[Bieber] era Elvis para mí. Y volver y tener esta conversación muy humana con él y su verdad para entrar en esa canción y mi verdad para estar allí, se siente como una de las canciones más especiales que he escrito alguna vez. Y cuanto más lo escucho y más me meto en él, no se trata solo de celebridades. Esta es la experiencia humana", dijo Mendes.

