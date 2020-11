Shawn Mendes y Camila Cabello añaden a un adorable integrante a su hogar/Foto: Complex

Shawn Mendes y Camila Cabello han agregado un amigo peludo a su épica historia de amor. El martes 3 de noviembre, el cantante de "Wonder" usó Instagram para compartir un montón de fotos y videos de su novia de toda la vida y su nuevo cachorro llamado Tarzán.

En la publicación del anuncio, los fanáticos pueden ver a Camila sosteniendo al cachorro en el asiento trasero de un automóvil mientras Shawn se sienta en el asiento del conductor. En otro clip, la bola peluda dorada descubrió la cámara del teléfono, que pareció gustarle mucho.

"Se ama a sí mismo", señaló la cantante de "Havana", y agregó: "eso es una buena señal".

La adición peluda solo se sumó a los grandes saltos que la joven pareja ha hecho en su relación en 2020. A principios de este año, la pareja se aisló en la casa de Camila en Miami en medio de la pandemia.

¿Shawn Mendes está muy enamorado de Camila Cabello?

Durante ese tiempo, Shawn trabajó en su próximo álbum Wonder. En una entrevista virtual del 27 de octubre con The Tonight Show desde la casa de Camila, Shawn compartió cuán influyente fue su novia en la creación del álbum.

"Desde el principio, le dije mi, como, declaración de tesis de lo que quería que fuera el álbum y fue lo mejor que hice porque siempre hay un punto en la mitad de un proyecto en el que dices, 'Esto es basura . Esto es lo peor que he hecho en mi vida '", explicó. "No todo es, no suena bien. No sé lo que estoy haciendo". Y ahí es cuando necesitas ese apoyo para decir, 'No, quédate con la idea porque la idea es hermosa y va a resultar", expresó.

De hecho, como te revelamos en La Verdad Noticias, Shawn también compartió que la ex miembro de Fifth Harmony inspiró toda su música en su próximo documental, In Wonder.

Shawn y Camila decidieron vivir juntos durante la pandemia. Esto ayudó a que fortalecieran su romance y ahora decidieron adoptar un cachorro juntos/Foto: Revista Clase

En el tráiler, reveló: "Mi canción sale en la radio o algo así y yo digo, 'Todo se trata de ti. Son todos, siempre han sido sobre ti'. Ella dice: '¿Qué quieres decir?' Como si se tratara de ti. Como todas las canciones que he escrito". ¿Crees que Shawn y Camila podrían formalizar aún más su noviazgo?