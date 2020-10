Shawn Mendes tuvo miedo de escribir "Wonder" para Camila Cabello/Foto: Crónica de Xalapa

Escribir una canción para una pareja puede ser difícil, pero puede ser aún más difícil cuando ella es una de las estrellas musicales más importantes del mundo. Pregúntale a Shawn Mendes.

Hablando con Sirius XM, Mendes admite que escribir un álbum completo sobre su novia, Camila Cabello fue la experiencia más intimidante y gratificante.

“Creo que es interesante porque cuando tu novia es una auténtica artista increíblemente talentosa que escribe su propia música, da miedo escribir un álbum alrededor de ella”, explica.

Afortunadamente, Mendes encontró una solución. “Me di cuenta de que el truco es mostrarle la versión demo realmente aproximada de tu teléfono que grabaste, y si no le gusta eso, te lo dirá, entonces no esperes para mostrarle el producto terminado".

"Ella realmente fue una campeona para este álbum", dice Mendes sobre la participación de Cabello.

“Recuerdo cuando comencé por primera vez muchos de los conceptos y se sentían un poco intimidantes. Ella estaba como, 'Ve, sigue, sigue'. Y ella hacía esto como una vez al mes, 'Oye, solo un recordatorio, este concepto en el que estás es increíble. Hará que la gente sienta algo realmente especial. No pares. No pares. No pares'”, reveló el cantante.

Camila Cabello ayudó a Shawn a realizar este álbum

La entrevista pasa al tema de la infame “slow walk” que hacen Mendes y Cabello en el video musical de “Wonder”.

Con el estreno de su nuevo sencillo, Shawn y Camila desmienten los rumores de su separación. Al parecer, los músicos están más enamorados que nunca y el haber pasado la cuarentena juntos, ayudó mucho su relación/Foto: Los 40

Explica con una sonrisa: “Es gracioso porque en ese momento estábamos bastante abrumados por el mundo. Y estábamos como, 'Oh, hombre. Este es un momento realmente difícil. Esto da miedo a todos'. Y ya sabes, estábamos como, 'Caminemos despacio y como que meditemos y seamos relajados'".

Wonder, el nuevo álbum de Shawn se lanzará el 4 de diciembre. ¿Te gustó el nuevo tema que Mendes le dedicó a su novia Camila?, ¿Crees que los cantantes duren más tiempo con su relación?, ¿Por qué crees que surgieron los rumores de su ruptura?