¿Shawn Mendes se comprometió con Camila Cabello durante Navidad?/Foto: Mundial de la Música

La famosa joven pareja formada entre los cantantes Shawn Mendes y Camila Cabello suelen derrochar mucho amor en las redes sociales. La cuarentena le ha servido a los novios para conectarse aún más mientras viven juntos. Sin embargo, los fans creen que posiblemente Shawn le hizo la gran pregunta a Camila en plena Navidad.

Los intérpretes de “Señorita” llevan varios años de amistad y más de un año de noviazgo, aunque al principio negaron los rumores de su romance, en el 2020 llenaron sus redes sociales de fotos y videos juntos que mostraron lo enamorados que están.

De hecho, al pasar tanto tiempo el uno cerca del otro, no desaprovecharon la oportunidad de crear otro tema juntos. En esta ocasión fue una canción navideña titulada “The Christmas Song”, donde en el video oficial aparecen los enamorados interpretando la melodía y disfrutan de momentos románticos.

¿Shawn Mendes le dió el anillo a Camila Cabello?

Justo antes de que llegara la Navidad, el canadiense de 22 años levantó grandes sospechas entre sus miles de fanáticos, ya que muchos aseguran que Shawn Mendes posiblemente le pidió matrimonio a la cubana-estadounidense de 23 años.

¿Por qué surgió este rumor? Resulta que Shawn publicó en video en su cuenta de Tik Tok donde enseñó un poco de los regalos que se encontraban debajo del árbol navideño. Pero, el regalo que supuestamente era para Camila, era una caja pequeña con el mensaje: “Para Camila, con cariño, Santa”. Puedes ver el video dando CLICK AQUÍ.

Shawn dió una pequeña pista de cuál sería el regalo de Navidad para Camila, pero muchos aseguraron que se trataba de un anillo de compromiso/Foto: Tik Tok

El tamaño del obsequió generó miles de rumores de que posiblemente se trataba de un anillo de compromiso. No obstante, aún no es seguro, ya que pudo haber sido otro tipo de regalo especial. Aunque muchos seguidores si esperan ver pronto la boda entre los cantantes de “I Know What You Did Last Summer”.

¿Crees que Shawn Mendes le propuso matrimonio a Camila Cabello durante la celebración de la Navidad? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

