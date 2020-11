Shawn Mendes revela cómo Camila Cabello cambió su vida ¡Qué romántico!

Shawn Mendes aprendió a preocuparse menos por su apariencia física, gracias a su "señorita" favorita, Camila Cabello.

En una nueva entrevista sincera con GQ, el cantante de "Lost in Japan" se sinceró sobre la presión de verse de cierta manera, compartiendo que a menudo no dormía mucho porque sentía que tenía que "levantarse dos horas antes solo para ser capaz de hacer ejercicio".

El cantante canadiense, que alguna vez creyó que "si no haces ejercicio, vas a perder fans", compartió que ver cómo Camila Cabello respondía a las críticas a su cuerpo lo inspiró a relajarse un poco más sobre su apariencia.

Shawn Mendes y Camila Cabello comenzaron su relación en 2019

"[Camila Cabello es] tan fuerte, tan clara y confiada con su [cuerpo] y tan articulada y empática con otras personas", le dijo al medio, "y realmente cambió mi visión de la mía. Realmente cambió mi vida".

Incluso dijo que aprendió que "a veces es una mejor opción tomar esas pocas horas de sueño extra, en lugar de levantarse para levantar pesas".

Camila Cabello tiene una confianza inquebrantable

Camila Cabello de 23 años, tiene un historial de responder a quienes criticansu cuerpo. En agosto de 2019, la cantante de "La Habana" recurrió a su historia de Instagram para discutir los comentarios negativos que recibió sobre una foto que publicó.

"Honestamente, lo primero que sentí fue súper inseguro simplemente IMAGINANDO cómo debían verse estas fotos, ¡oh no! ¡Mi celulitis! ¡Oh no! ¡No me chupé el estómago!" ella escribió.

"Pero entonces pensé ... por supuesto que hay malas fotos, por supuesto que hay malos ángulos, mi cuerpo no está hecho de jodidamente roca, o todo músculo, para el caso. Pero la parte más triste de las chicas jóvenes que crecen en un mundo con aerógrafo es que buscan una perfección que no es real".

Esta no es la primera vez que Shawn Mendes de 22 años, quien comenzó a salir con su colaborador musical frecuente en 2019, habla de que Camila Cabello tiene un impacto importante en su vida.

En el documental de Netflix de Shawn Mendes, In Wonder, habló sobre cómo Camila Cabello inspiró directamente su música.

"Mi canción sale en la radio o algo y yo digo, 'Todo se trata de ti. Son todos, siempre han sido sobre ti'", compartió Shawn. "Ella dice, '¿Qué quieres decir?' Todo se trata de ti. Como todas las canciones que he escrito".

