Shawn Mendes recibió SERENATA de fans mexicanas ¡Le cantaron La Chona!

El cantante Shawn Mendes se encuentra de gira en México, por lo que cientos de sus fans no han perdido la oportunidad de darle una sorpresa por transmitir tantas emociones a través de sus canciones, en especial sus grandes éxitos.

¿Qué fue lo que planeron las fans de Shawn Mendes?

Resulta que el Shawn Mendes, quien no hace mucho se lució sin ropa comiendo “aguacates”, no se imaginaba que a ritmo de "La Chona" de Los Tucanes de Tijuana y con mariachi, cientos de sus fanáticos le llevarían serenata hasta el lugar en donde se encuentra hospedado en la Ciudad de México, ya que lo consideran un ídolo que transmite mensajes de superación personal con su música.

Decenas de admiradores del canadiense, se empezaron a congregar a las afueras del hotel, ubicado en avenida Paseo de la Reforma, con la esperanza de verlo y pedirle una selfie o un autógrafo y para amenizar la espera, como un detalle de todos los presentes en el lugar, decidieron llevarle serenata.

Entre la multitud se escuchaba que "Toquen La Chona, para 'Chon'", como le decían en ese momento las fans de cariño al cantante, así animaron al mariachi a entonar la canción que con mucha emoción la deleitaron completita.

Una de las fanáticas expresó lo siguiente: "Mis amigas y yo creamos un grupo y fuimos las que organizamos para traer al mariachi, ya llevamos tiempo planeando todo esto de hecho, y todo nos salió muy bien y también gracias a todos los que cooperaron".

Les salió caro el mariachi

Hay que destacar que el mariachi interpretó temas como, "Si nos dejan", "Sabes una cosa", "El Rey" y muchos más, que costaron por una hora de música vernácula, 3 mil pesos, pero el cantante no salió y no dio ninguna señal de hacerlo y a pesar de que la temperatura comenzó a descender, los fanáticos no se movieron del lugar, el cual ya estaba rodeado de barricadas y elementos de seguridad para controlar la situación.

Cabe destacar que Shawn Mendes, quien se ha dicho que ya terminó su relación con la cantante Camilla Cabello, presentará sus grandes éxitos como "Señorita", "Treat you better", entre otros, en las fechas que tiene agendadadas en México, los días 19, 20 y 21 de diciembre en el Palacio de los Deportes.

